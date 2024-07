Fano "Baldo" difende Guida. Gli ultras no

Non si può certamente dire che manchi il dibattito sull’Alma in questa strana estate per le sorti della società alle prese con una gestione non proprio lineare. Francesco Baldarelli, tifoso "storico" del Fano, conosciuto da tutti come "Baldo", interviene a titolo personale col proposito di mettere tutti, sportivi e città intera, sull’avviso. "Siamo davanti a una scelta che può cambiare la storia dell’Alma – scrive Francesco Baldarelli – e ricordo bene che a febbraio il presidente Russo voleva sparire, poi è arrivato il nuovo presidente Guida e siamo riusciti ad andare avanti fino alla fine del campionato. Logicamente le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, ma un presidente che arriva a Fano, secondo me, va aiutato e non insultato, perché comunque alcune migliaia di euro le ha spese e nel calcio di oggi presidenti che portano avanti una società senza sponsor non ne conosco".

Fatta questa premessa, "Baldo" aggiunge: "Ora Guida ha bisogno di una mano dall’Amministrazione comunale e quella insediatesi ora, che io ho votato, deve decidere se aiutare questo presidente o navigare nel buio di un fallimento che cancellerebbe 118 anni di storia. A Fano nessun imprenditore si avvicina a causa del clima di contestazione e insulti che da anni veleggia in città. Una contestazione fatta da una trentina di persone a discapito di una città 60mila abitanti che vuole decidere le sorti dell’Alma. Non mi sembra corretto, così come non posso deciderlo io. Spero invece – conclude "Baldo" – che sia il Sindaco Serfilippi a decidere, in coscienza e senza ascoltare nessuno". Anche gli Ultras Fano prendono posizione: "Gli Ultras Fano ritengono che incontrare Guida e ascoltare i suoi propositi non sia stato un errore. Abbiamo sempre seguito questa prassi con qualsiasi presidente, incluso Navarra. Inoltre essere riusciti a finire il campionato quando con Russo non vi era neppure la speranza di far andare la squadra in trasferta ci ha spinti a dare un minimo di fiducia a questo presidente e a monitorare le sue azioni. Avevamo deciso di non appoggiarlo né difenderlo, ma nemmeno di ostacolarlo o contestarlo. Purtroppo Guida ha tradito la nostra fiducia e non ha rispettato i termini pattuiti. Oggi non riteniamo sia in grado di poter condurre il Fano. Riguardo a "Baldo", egli agisce di sua iniziativa, di sicuro in buona fede, ma senza seguire le indicazioni del gruppo".

