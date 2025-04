Fano Calcio festeggia la promozione e pianifica il futuro con allenamento congiunto

Ottenuta la promozione sul campo, il Fano Calcio prepara la festa e comincia a programmare il suo futuro. "Al Vecchio Doc", il ristorante che per tutta la stagione ha ospitato la squadra granata prima di ogni incontro, potrebbero essere organizzati nel giro di breve tempo i festeggiamenti con tutti i protagonisti di questo primo successo. Sarà questo anche un modo per ringraziare il ristorante "Al Vecchio Doc" che è stato sempre vicino ai granata e i soci del Consorzio Fano Sport che hanno finanziato l’operazione di quest’anno e che sono pronti a dare un seguito all’avventura nel prossimo.

Gli advisor del Consorzio infatti, l’avvocato Alessandro Severi e il commercialista Giuliano Sinibaldi, sono già al lavoro per pianificare ogni passaggio dell’accordo con la Asd Sant’Orso, che ha come consulente amministrativa la commercialista Oretta Ciancamerla, ex assessore comunale, e che da un paio di settimane ha ottenuto la certezza della salvezza in Promozione con una giornata di anticipo sulla fine del campionato. Alla fine di questa complessa operazione amministrativa, legale ed economica, che prevede anche scambi di quote societarie, il Fano Calcio potrà iscriversi a luglio al prossimo campionato di Promozione, mentre il Sant’Orso ripartirà quasi sicuramente dal campionato di Seconda Categoria. Mentre, dunque, si lavora alacremente sui libri contabili, in una corsa contro il tempo per essere pronti al via della nuova stagione sportiva, le due società, raggiunti i rispettivi obiettivi, si mettono all’opera per un esame sul campo dei propri organici.

"Pensiamo di allestire per questo pomeriggio – conferma il presidente del Fano Calcio Giovanni Mei – un allenamento congiunto tra il Fano e il Sant’Orso. Questo ci darà modo di vedere tutti i giocatori che abbiamo a disposizione e quindi di poter cominciare a fare le prime valutazioni per capire chi potrà far parte della squadra nel prossimo campionato di Promozione. Oltre a verificare come si comporteranno i nostri ragazzi contro una squadra che è tre categorie sopra la nostra, ci interessa moltissimo vedere più da vicino i giocatori che hanno vestito quest’anno la maglia del Sant’Orso e che in prospettiva potrebbero un domani vestire la maglia granata. So che ci sono buoni giocatori – conclude il presidente Giovanni Mei – e questo incontro ci consentirà appunto di farci un’idea su come impostare la prossima campagna acquisti". La partita è in programma oggi al "Mancini" alle ore 19.

Silvano Clappis