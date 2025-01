Fano calcio, il giovane granata scuola Sassuolo racconta la sua scelta. Filmon Incerti: "Io, sulle tracce di mio zio Fausto Mazzanti»

Ha 20 anni, è cittadino italiano nato in Etiopia, gioca esterno sulla fascia sinistra. Filmon Incerti ha scelto Fano e la Terza Categoria dopo essere cresciuto nelle giovanili del Sassuolo. Una scelta ben motivata.

Filmon, cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del Fano Calcio?

"La mia scelta verso il Fano Calcio è stata per amore della città e per seguire le orme di mio zio, Fausto Mazzanti (ex Alma e Vis Pesaro negli anni ‘70, scomparso due anni fa) che anche lui ha militato nel Fano. Poi, ovviamente, mi ha anche convinto il progetto. Come tutti non mi aspettavo che fosse questa la categoria, ma siamo stati bravi come gruppo a reagire a questo fatto e stiamo dimostrando appunto che questa non è la categoria che fa per noi".

Come hai iniziato?

"La mia passione per il calcio è nata quando ero appena arrivato in Italia all’età di 7 anni. Per caso quando andavo al parco con mia madre vedevo altri bambini che giocavano a calcio e da lì ho iniziato a ritrovarmi con gli amici dopo la scuola al campetto".

Tutta la trafila nelle giovanili del Sassuolo, l’anno scorso debutto in Serie D con la Gioese. A Fano mister Spendolini ti ha lanciato come difensore sulla fascia sinistra…

"Sì, gioco da terzino sinistro, nonostante non sia il mio ruolo naturale. Però è un ruolo che ho ricoperto anche in passato. Mi ci sto trovando bene e cerco di migliorare il più possibile, curando soprattutto la fase difensiva. Questo grazie anche ai consigli che mi danno i senatori della squadra".

In effetti questo gruppo è composto da tanti giovani come te e da qualche senatore che vi fa da guida. Cosa ne pensi?

"Che sono in un gruppo fantastico. È un bel mix tra giovani e anziani che hanno giocato a lungo nel mondo dei professionisti, quindi è naturale che noi giovani dobbiamo prendere esempio da loro e cercare di apprendere il più possibile, seguendo i loro consigli".

Avete cominciato il 2025 con la dodicesima vittoria in 12 partite. Ora vi aspetta il turno di riposo e poi la doppia sfida difficile contro Novilara e Real Metauro: cosa serve in più alla squadra, rispetto alle scorse giornate, per riuscire a portare a casa altri due risultati positivi?

"Abbiamo iniziato il 2025 nel modo migliore possibile vincendo largamente in casa e ora ci toccano due squadre toste, ma siamo pronti per affrontarle. Il nostro obiettivo è di restare là davanti senza mai perdere".

Silvano Clappis