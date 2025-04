Fano Calcio sfida Nuova Bedosti: Niang pronto a brillare

Il Fano calcio gioca oggi alle 14,30 a Pesaro a Muraglia contro la Nuova Bedosti. Mister Spendolini recupera tutti gli infortunati, vale a dire Guei e Sabatini, che porterà in panchina con il proposito di farli entrare a gara iniziata. Confermati dunque gli undici col Corinaldo (Riggioni è fermo per una distorsione), tra cui Sidy Niang, che è, insieme a Giovanelli, una delle rivelazioni di questo torneo. Arrivato in Italia lo scorso anno e pur avendo 27 anni, Niang ha cercato subito di poter giocare a calcio ed ha così accettato la proposta del Fano. "Questo progetto mi è piaciuto subito – dice il centrocampista senegalese – ed ho trovato un gruppo fantastico con molti ragazzi che mi aiutano, Gueye, Omiccioli, Nodari, Bonazelli e l’allenatore Spendolini". Dotato di mezzi fisici straordinari, Niang sta ripagando la fiducia che è stata riposta in lui, come dimostrano anche le 5 reti segnate, tanto che è diventato un osservato speciale anche in proiezione futura. "All’inizio di stagione ho avuto un infortunio, ma ormai sono pienamente recuperato, per cui mi sento di dare il meglio per questa mia nuova squadra. Farò di tutto per raggiungere un livello più alto e per portare il Fano alla vittoria in questo campionato".

