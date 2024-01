Fano, Di Cuonzo traccia la via per il futuro: "Patto tra società e Comune per crescere"

L’Alma Juventus Fano riprende la preparazione dopo la pausa di capodanno e lo fa con la settimana tipo in vista della trasferta di Vastogirardi, dove i granata sono attesi da uno scontro diretto con i molisani. Giuseppe Di Cuonzo, responsabile dell’area tecnica, aveva già fatto parte della società granata per aver allenato due anni fa la Juniores Nazionale: "Sono stato qua già due anni fa per allenare la Juniores Nazionale del Fano e mi sono trovato benissimo, tanto da tornare volentieri in questa stagione come responsabile dell’area tecnica, non ho avuto dubbi nel dire sì al presidente Russo appena mi ha chiamato per dare una mano in società. Spero di rimanerci a lungo, perché amo molto anche la città". Di Cuonzo è positivo per il girone di ritorno: "Sono rimasto molto contento dell’accoglienza che ho avuto in società al mio ritorno, fa molto piacere essere apprezzati così in un ambiente sportivo. Speriamo che l’avventura finisca molto bene, io ci credo, perché ho già visto qualcosa di positivo durante questo mese e mezzo, da quando sono tornato. Mi fa molto piacere essere nuovamente qui, anche perché ci sono tanti ragazzi della rosa che conosco. Il mio augurio è quello di continuare a crescere tutti quanti insieme, noi della società insieme all’amministrazione comunale. Ed è proprio al comune che mi rivolgo: dateci una buona mano, perché noi portiamo in giro il nome di Fano, e vogliamo farlo nel migliore dei modi e con onore, e questo deve far piacere a tutti, anche alla cittadinanza stessa". Nuovo sponsor. Nasce così, la partnership con ‘Ksportworld’ di Montelabbate, leader mondiale nelle tecnologie di monitoraggio della performance sportiva. "Nell’ottica di un progetto diffuso su scala internazionale, il sistema K-AI Wearable Tech, certificato Fifa quality ed utilizzato dai più importanti club professionistici, consentirà ai nostri tesserati di tenere sotto controllo partite ed allenamenti, confrontandosi con i dati delle altre squadre con lo scopo sia di valutare il livello delle proprie sedute sia di ottimizzare l’efficienza fisica – spiegano i dirigenti granata –. In un mondo sempre più competitivo e sensibile al valore oggettivo dei dati, con le squadre professionistiche che si affidano all’intelligenza artificiale anche per fare scouting, riteniamo una grandissima opportunità la collaborazione con il leader di mercato anche per potenziare il nostro settore giovanile e pubblicizzare i nostri atleti". I biglietti per la trasferta di Vastogirardi potranno essere acquistati solamente al botteghino dello stadio ‘Di Tella’ il giorno della gara al prezzo di dieci euro, gratutito per gli under 14.

Lara facchini