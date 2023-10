"Fano e Chieti: una Battaglia tra Giganti"

Così il tecnico del Fano, Marco Scorsini, al termine dell’incontro, ha commentato il pareggio con il Chieti: "Siamo venuti qui con la voglia di misurarci contro una grandissima squadra. Non è da tutti venire a Chieti e andare in vantaggio seppur con una palla particolare, ma poi alla mezz’ora noi abbiamo avuto l’opportunità di chiudere la gara e se fossimo andati sul 2-0 la partita sarebbe stata finita, sarebbe stato difficile fare gol alla mia squadra poi. Abbiamo giocato contro una squadra top, lo ha dimostrato: è andata sotto, ha pareggiato su una palla inattiva che è il loro forte, così come è anche il nostro forte, oggi era una battaglia tra giganti sotto questo punto di vista. Nel momento in cui loro hanno pareggiato la partita si è fatta dura perché il Chieti ha alzato l’entusiasmo e su un’altra palla sporca, veramente di cattiveria Fall ha portato il Chieti in vantaggio. Ed è lì che vanno i complimenti alla mia squadra che non ha mollato di un secondo".

f. r.