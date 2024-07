Fano Guida: "Che accanimento contro di me"

Non si fa attendere la risposta del presidente dell’Alma Juventus Fano Salvatore Guida dopo che nella mattinata dell’altro ieri il sindaco Serfilippi aveva dato "gli otto giorni" per sgomberare lo stadio "Mancini" a meno che la società non dimostri di poter far fronte agli impegni economici, tra i quali il pagamento degli stipendi e un deposito cauzionale di 50mila euro. "Non mi sono mai sottratto al confronto con chicchessia, – ha precisato il presidente Guida – tifosi o amministratori comunali. Tuttavia sono tenuto a rispondere a quanto dichiarato dall’assessore Santarelli. Da quando sono subentrato alla guida del Fano, ovvero quattro mesi fa, ho fatto fronte a problematiche amministrative e sportive rilevanti. Ho dato inizio ad un’opera di razionalizzazione delle risorse sia finanziare che umane. Ho riscontrato debiti pregressi col Comune di Fano che ho prontamente rateizzato. Ho dato mandato ai legali della società di impugnare un avviso di addebito dell’Inps notificato il 30 aprile 2024, a cui fa riferimento il comunicato rilasciato dal Comune di Fano. Ovviamente non stiamo parlando di debiti maturati sotto la mia gestione. I problemi finanziari di cui parla la Giunta sono in realtà problemi gestionali ereditati e mi sono prontamente adoperato per risolverli".

"Vedo un accanimento a 360 gradi nei miei confronti, – ha proseguito ancora il presidente dell’Alma Juventus – ma sono sereno poiché in assoluta buona fede. Prima di leggere il comunicato della Giunta, avrei gradito un confronto con gli amministratori comunali, a cui avrei volentieri mostrato l’attività posta in essere per tutelare l’Alma Juventus Fano 1906. Per quanto riguarda lo stadio Mancini, la mia priorità è garantire all’Alma una concessione idonea alla struttura che ci ospita a condizioni pattuite e non imposte apoditticamente tramite un comunicato stampa. Da Febbraio ad oggi ho immesso nelle casse dell’Alma Juventus Fano 1906, al netto dei pochi ricavi maturati, un bel po’ di risorse personali".

"Sono arrivato con entusiasmo, – ha concluso Salvatore Guida – ma non nascondo che dopo il comunicato del Comune sono molto rammaricato. Resto a disposizione di chiunque voglia intraprendere un sano confronto costruttivo per il futuro dell’Alma". Difficile pensare che le due parti possano ritrovarsi specie se l’Amministrazione comunale dovesse andare avanti per la propria strada che porterebbe, dopo il rifiuto della concessione dello stadio a darsi da fare per creare una nuova società con una nuova matricola sportiva. A quanto pare contatti in questo senso in città sembrano essere stati già avviati. Per cui se anche il presidente Guida dovesse procedere per conto suo, pagando forse gli stipendi (appuntamenti coi giocatori ancora rinviati) e magari presentando la domanda di ripescaggio in serie D (termine ultimo lunedì 8 luglio) la città rischia di avere fra un po’ due squadre.

s. c.