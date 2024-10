Fano pronto per la sfida. Il Real Vallone è insidioso

Per la Terza Categoria oggi alle 15 allo stadio "Mancini" (ingresso gratuito), si affrontano due squadre che finora non hanno mai perso: il Fano Calcio che ha inanellato tre vittorie su tre gare disputate (Virtus Castelvecchio, Babbucce e Casa33 Pesaro) per un totale di 14 reti segnate e 1 subita, e dall’altra parte il Real Vallone di Senigallia che invece di partite ne ha fatte due (la terza è stata rinviata a martedì 29 ottobre contro l’Olimpia Juventus Falconara) ha collezionato una vittoria piuttosto larga contro la Bedosti Pesaro e un pari spettacolare contro il Tre Ponti. Rispetto ai primi avversari il Fano Calcio si troverà di fronte una squadra di un buon livello. Concetto che sottolinea anche il direttore sportivo Roberto Canestrari: "Quella di oggi pomeriggio contro il Real Vallone – dice il diesse granata – non sarà una partita semplice perché loro sono una delle squadre più forti e attrezzate del girone. Sono certo che proveranno ad aggredirci, ma saranno altrettanto bravi a difendersi, insomma cercheranno di fare la loro partita. Magari sorprendendoci fin dall’inizio". Dopo tre gare, il Fano ha iniziato a prendere le misura di questo campionato. "Sì, ma noi dobbiamo migliorare di volta in volta – continua il direttore sportivo Roberto Canestrari – per cui dobbiamo scendere in campo per giocare bene e per vincere. Quello che conta è soprattutto la prestazione, oltre che il risultato. In questo momento la nostra squadra può e deve migliorare sia sul piano individuale che come gruppo. Per cui contro il Real Vallone mi aspetto un altro passo in avanti verso la migliore condizione". Considerate le diverse assenze, mister Spendolini è orientato a mandare in campo la stessa formazione di domenica scorsa a Pesaro e che vede in porta Sodani, una difesa a quattro con Guei, Nodari, D’Anzi, Incerti, poi Omiccioli regista arretrato e Palazzi trequartista, con in mezzo al campo Patrignani e Mea (in sostituzione di Niang e Bianchi), mentre davanti ci sarà la coppia formata da Gueye e Sabattini.

sil. cla.