"Faremo di tutto per metterli in difficoltà"

Tempo di tornare subito in campo per il Cenaia che oggi pomeriggio alle 14.30 sarà ospite del Follonica Gavorrano nel turno infrasettimanale della Serie D. Una sfida sulla carta proibitiva per i ragazzi di mister Macelloni contro quella che è la quarta forza del campionato, a pari punti con Grosseto e Tau, agganciato proprio sabato scorso grazie al gol di Marcheggiani che ha deciso la partita. Ma soprattutto i minerati di mister Marco Masi (domenica scorsa presente al Favilli-Pennati a prendere appunti) sono la miglior difesa del campionato, con solo 4 gol subiti in queste prime 8 giornate. Una media di un gol subito ogni due partite. Una difesa impenetrabile che ha permesso ai rossobiancoblu di essere ancora imbattuti. Però il Follonica Gavorrano è anche una squadra non segna moltissimo, solo 7 le reti realizzate fin qui. Insomma una squadra solida che anche oggi si dovrebbe schierare con il 4-4-2 per provare a far male al Cenaia che invece è chiamata ad una reazione dopo il brutto ko casalingo per 0-2 maturato nella ripresa contro il Sansepolcro. "Sarà una partita difficile contro una squadra forte che prende pochissimi gol – le parole di mister Massimo Macelloni – davanti hanno due giocatori che per la categoria sono un lusso. Noi cercheremo di metterli in difficoltà con la grinta e la voglia di lottare su ogni pallone".

l.b.