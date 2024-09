Farneti gela il Montevarchi. Ritorno da ex amaro per Lelli

SIENA

1

MONTEVARCHI

0

SIENA (4-3-1-2): Tirelli; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (68’ Farneti); Bianchi (56’ Ricchi), Lollo (78’ Biancon), Mastalli; Candido (68’ Di Gianni); Giannetti (56’ Boccardi), Galligani.

All. Barbieri (Magrini squalificato).

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Franco (61’ Artini), Martinelli, Ciofi; Borgia (66’ Saltalamacchia), Picchi (58’ Sesti); Zhupa (66’ Priore), D’Alessandro (61’ Sturli), Orlandi; Carcani.

Al. Lelli.

Arbitro: Iacopetti di Pistoia.

Reti: 87’ Farneti.

Note - Recupero: 1’ + 6’. Ammoniti: Picchi, Ricchi, Saltalamacchia, Morosi.

SIENA - Un gol nel finale condanna il Montevarchi che al Franchi gioca una buona gara, specie nel primo tempo, centrando anche due traverse. Andando con ordine, al 5’ Galligani scatta sul filo del fuorigioco ma perde l’attimo per servire Giannetti. A quel punto calcia ma la difesa respinge. Il Montevarchi attacca senza paura ma rischia di prendere gol al 14’ quando Cavallari di testa costringe Conti ad una super parata. Al 29’ Carcani va vicinissimo al bersaglio grosso: corner corto, D’Alessandro pennella nel mezzo per l’attaccante che scheggia la traversa. Seconda traversa per il Montevarchi (41’): Borgia dal limite su punizione centra il montante a Tirelli battuto. Sulla respinta Zhupa insacca ma per il guardalinee è davanti a tutti e l’arbitro annulla tra le proteste di Lelli, poco dopo ammonito. Nel secondo tempo Giannetti spara alle stelle da centro area vanificando un cross di Galligani. La ripresa regala meno emozioni e i cambi spezzano ulteriormente il ritmo. Il Montevarchi al 20’ ne ha già effettuati cinque mentre anche Barbieri, che sostituisce lo squalificato Magrini, cambia l’attacco. Gara spigolosa con tanti errori tecnici che condizionano entrambe le formazioni. Il Siena si mette a tre dietro poco prima che sul destro di Galligani capiti una buona occasione (34’): destro dal limite strozzato. Una palla recuperata del neo entrato Farneti trova il Montevarchi scoperto, Galligani è chiuso in corner. Dalla bandierina Cavallari colpisce di testa a botta sicura ma sulla linea Ciofi salva i suoi. Il gol bianconero è nell’aria e arriva a tre minuti dal 90’ con Farneti che vince un contrasto e dal limite fa secco l’ottimo Conti, 1-0. Nel lungo recupero il Montevarchi cerca di sfruttare un errore del portiere Tirelli che perde palla pressato da Priore. Nel contrasto il 12 rischia moltissimo ma Achy ci mette una pezza. All’ultimo istante occasione rossoblu con una grande azione di Ciofi ma sul suo cross non ci arriva nessuno. E’ l’ultimo brivido.

Guido De Leo