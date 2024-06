Fc Pistoiese tra iscrizione, mercato e ritiro. Fitta agenda nella calda estate arancione

Sarà una lunga estate quella che attenderà la Pistoiese Fc. Il club arancione sarà infatti chiamato ad allestire un organico di prim’ordine per puntare alla vittoria del campionato che, alla luce anche di quanto affermato mercoledì dal direttore sportivo Taibi, deve essere un obiettivo da perseguire già da questa stagione. La proprietà è già al lavoro e dopo aver trovato l’accordo con Domenico Giacomarro, che sarà il nuovo allenatore, il focus è ora rivolto sulla costruzione della rosa. Il diesse ha affermato come buona parte dei giocatori siano stati già bloccati e che, al momento dell’apertura del calciomercato estivo, saranno messi sotto contratto. Ciò sarà possibile a partire dal 1 luglio e fino al prossimo 30 settembre, per quanto riguarda i trasferimenti tra club dilettantistici. Per quanto concerne invece i trasferimenti da o verso società professionistiche, la deadline è fissata al 30 agosto. E’ però risaputo che i migliori affari, e soprattutto i migliori giocatori, debbano essere messi in cassaforte il prima possibile per evitare scherzetti da parte delle altre squadre.

Sull’agenda della Pistoiese c’è poi l’iscrizione al campionato di Serie D. Il periodo per procedere all’iscrizione, che dovrà essere formalizzata online, va dall’8 luglio alle 18 del 12 luglio. I club che presenteranno la domanda dovranno allegare una serie di documentazioni oltre a due bonifici: uno coi 31mila euro per la fidejussione, l’altro contenente i 16mila euro per l’iscrizione uniti ad alcune cifre aggiuntive. Sarà poi la Covisod a valutare l’ammissibilità delle domande presentate e ad emettere un verdetto entro il 16 luglio.

La Pistoiese partirà poi il 1 agosto per il ritiro di Porretta, dove la squadra svolgerà la prima parte della preparazione e disputerà alcuni test amichevoli. La squadra rientrerà a Pistoia il 14 agosto per svolgere la parte conclusiva del precampionato e avvicinarsi all’inizio della stagione ufficiale. La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che il campionato prenderà il via domenica 8 settembre, mentre due weekend prima, il 25 agosto, sarà la volta della Coppa Italia Serie D col turno preliminare, al quale la Pistoiese non dovrebbe prendere parte. Tra l’altro, con ogni probabilità, sarà necessario attendere la seconda metà di agosto anche per conoscere la composizione dei nove gironi.

Michele Flori