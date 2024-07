Eccellenza. "Urbino riparte con un obiettivo: lottare su ogni palla sempre»

Anche l’Urbino, come le altre compagini è in ‘movimento’ in vista del prossimo campionato di Eccellenza. "Si riparte per una stagione all’insegna della continuità – sottolinea il direttore generale Ivan Santi – al timone un nuovo mister, Nico Mariani giovane e ambizioso, per un progetto tutto da scoprire ma anche pieno di motivazioni. Continuità che è dalle conferme dei vari Nisi, Tamagnini Bellucci, capitan Dalla Bona, Boccioletti, Montesi, Sartori, Galante e Cusimano. A questi si aggiunge l’ultimo arrivato dal Fossombrone Lorenzo Palazzi classe 2003 giocatore offensivo con diversi gol nel suo palmares. Persi il portiere Petrucci (alla Civitanovese in D) e il centrale Filippo Magnani (che sta aspettando la chiamata di un club professionistico) si stanno vagliando diverse opzioni tra i giovani under considerato l’obbligo di un 2005 e un 2006 sempre in campo. Credo che possa essere l’anno decisivo per l’esplosione del nostro Davide Sergiacomo un 2006 cresciuto nel nostro settore giovanile che potrà mettere in mostra tutte le sue qualità. Ovviamente in difesa ci sarà da rimpiazzare Magnani che da molti addetti ai lavori è stato considerato uno dei migliori difensori dello scorso campionato". "Ma il mercato non è ancora entrato nel vivo – aggiunge Santi –. C’è molto entusiasmo in città perché si vuole ripartire con slancio sulla scia dei risultati dello scorso anno, abbiamo già un ricco programma di amichevoli che disputeremo nel nuovo stadio Montefeltro rimesso a posto dall’Amministrazione Comunale con la nuova pista di atletica e il nuovo manto erboso. Ci aspetta una mezza estate infuocata per poi ributtarsi in un campionato che sappiamo già sarà più difficile, perché tante squadre avranno voglia di rifarsi e altre vorranno vincere. Noi speriamo di rendere cara la pelle in ogni contesa e di toglierci soddisfazioni". Il difensore Magnani cercato dal Ravenna con molta probabilità andrà in ritiro con la Vis Pesaro. am. pi.