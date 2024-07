Calcio. L’Academy Civitanovese su tutti. Conquistato il Trofeo Marche

L’Academy Civitanovese ha batttuto l’Osimostazione Cd nella finale della 27ª edizione del Trofeo Marche disputata al Tonino Seri di Macerata. Per la formazione rivierasca si tratta del secondo successo consecutivo con la formazione allenata da Gaetano Calvaresi, che ha vinto 7-1 l’ultima sfida del torneo. L’allenatore Gaetano Calvaresi ha chierato la seguente formazione nella finale: Stefoni, Tisi, Murataj, Petrini, D’Angelo, Mercanti, Iachini, Giacchetti, Capponi, Tordini, Ameur. A disposizione: Trinetta, Spuri, Onesini, Castelli, Romagnoli, Cernetti, Ruggeri, Giudici, Vallesi. I gol del finale sono stati realizzati da Gabbanelli per l’Osimostazione; mentre l’Acadeny Civitanovese sono andati in rete Tordini, autore di una doppietta, Ameur, Murataj, D’Angelo, Iachini e Capponi.

Nell’altra finale il Caldarola si è classificato al terzo posto battendo 6-2 l’Atletico Ascoli, a conferma dell’ottimo torneo disputato dai maceratesi allenati da Ciarlantini, un terzo posto meritatissimo ma anche pieno di rammarico per una finale sfumata ai calci di rigore dopo aver buttato al vento tante occasioni nei tempi regolamentari della semifinale. È stata premiata la terna arbitrale, gli allenatori finalisti Gaetano Calvaresi e Marco Benedettelli, il capocannoniere Ashraf Ameur (Academy Civitanovese) autore di 18 gol, il miglior portiere Federico Alessandrini (Atletico Ascoli), il miglior giocatore Alessio Iachini (Academy Civitanovese). Una menzione speciale ad un premio istituito solo la scorsa edizione da parte dell’organizzazione ovvero il premio Trofeo Marche Pro, un riconoscimento a giovani passati di recente per il Trofeo Marche e distintisi in squadre professionistiche. Questo secondo premio è toccato a Matteo Viti del Perugia, il quale nel 2019 ha partecipato al Trofeo Marche nelle fila del Potenza Picena. Tra gli ospiti intervenuti Giancarlo Arriva, consigliere regionale Figc; Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni Macerata; Gilberto Sacchi e Giovanni Luchetti della sezione Aia Macerata; Guido Andrenelli e Alver Torresi della delegazione provinciale Federcalcio; Simone Livi, consigliere regionale; la vice sindaca ed assessora Francesca D’Alessandro; la consigliera provinciale Laura Sestili.