Federazione Pubblico impiego. Sindacato,. Bacciocchi resta al vertice

Antonio Bacciocchi è stato confermato Segretario della Federazione unitaria Pubblico impiego della Csdl, ruolo che ricopre dal 2018. Confermate anche le funzionarie Cinzia Liliana Casali e Vanessa Caligari. Il direttivo ha anche compiuto una valutazione "molto positiva del 15esimo Congresso di Federazione, con molti significativi contributi nel dibattito dei delegati appartenenti ai vari settori della Pa. Altrettanto positiva è la valutazione del 21esimo Congresso confederale che ha avuto una forte connotazione internazionale".

Tra le priorità del nuovo direttivo ci sono "il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici scaduto alla fine del 2024 – dicono dal sindacato – e il progressivo adeguamento della Pubblica amministrazione sammarinese ai cambiamenti derivanti dal percorso di associazione alla Ue. In tema di sanità, si è verificato un rallentamento nella contrattazione di secondo livello, in quanto le figure apicali dell’Iss sono in scadenza nei prossimi mesi, con la successiva nomina dei nuovi vertici".