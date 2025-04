Felsina supera Casumaro 2-0: Mastellari e Boni decisivi nel secondo tempo

Felsina

2

Casumaro

0

FELSINA: Maiella, Vallasciani, Grande, Tonelli, Mastellari, Vignudelli, Brunori, Orsini, Boni, Gamberini, Conde. All.: Buttignon.

CASUMARO: Saccenti, Catozzo, Pansini, Benini, Sarto, Correggiari, D’Elia (38’ st Pencarelli), Daniel, Chinappi, Slimani (1’ st Bellodi), Govoni (28’ st Amadelli). A disposizione: Pancaldi, Hidri, Farina, Taddia A.. All.: Rambaldi.

Arbitro: Cobzaru di Bologna.

Reti: 14’ st Mastellari (F), 19’ st Boni (F).

Note: ammoniti: Maiella (F).

Siamo alle battute finali del campionato,il Casumaro affronta fuori casa il Felsina che deve vincere per uscire dalla zona arancione. Il primo tempo è totalmente in controllo del Casumaro, che si rende pericoloso per ben tre volte,dove si è distinto Chinatti prima,con una conclusione che si è stampata sulla traversa, e con Slimani che colpisce il palo. Primo tempo che scivola poi senza particolari emozioni, con il Casumaro in controllo del gioco.Nel secondo tempo con l’ingresso di Bellodi, il Casumaro passa al 4-3-1-2. La partita è rimasta sostanzialmente in controllo degli uomini di Rambaldi, ma su un calcio d’angolo apparentemente innocuo arriva la beffa, con Mastellari che insacca aL 14° minuto del secondo tempo. Il Casumaro prova subito a reagire ma in contropiede al 19° minuto del secondo tempo,con la squadra sbilanciata, subisce il gol di Boni dopo una bella azione del Felsina. Dopo il gol del raddoppio il Felsina si chiude a difesa della propria porta e il Casumaro non riesce a sfondare nonostante i pericoli creati nei minuti finali di voglia e nervi.