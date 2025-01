Femminile - Giovanili. Prima "Women Cup». Tau superato in finale

Vince l’Aglianese. La società pistoiese si aggiudica con merito la prima edizione della "Women Cup", disputata a cavallo di Capodanno allo stadio di Altopascio. Il torneo era riservato alla categoria Under 15. Superato in finale per 2 a 0 il Tau. Una giornata che ha visto partecipare il meglio del calcio femminile toscano, con squadre blasonate da fuori regione: su tutte il Bologna e il Perugia, ma anche team di prestigio del Granducato come Pisa, Livorno, Arezzo, Siena.

"Un ringraziamento – si legge in una nota del Tau – a tutte le società per aver onorato il torneo nel miglior modo possibile e ai genitori per un comportamento appassionato, ma sportivo". Migliore giocatrice del torneo, Lasagni del Rinascita Doccia. Un torneo che diventerà tradizione a dicembre.

M. S.