FeralpiSalò, tutto facile. La Clodiense al tappeto

SALÒ (Brescia)La FeralpiSalò si conferma squadra matura e di qualità e supera con un 3-1 mai in discussione il fanalino di coda Union Clodiense. Un successo che consente alla squadra gardesana non solo di consolidare in modo importante la terza posizione, ma anche di ribadire l’ottimo momento di forma di tutto il gruppo verdeblù, che ha impiegato solo 9’ per indirizzare la gara con i veneti sul versante voluto. In avvio mister Diana mescola un po’ le carte a sua disposizione, cercando di gestire al meglio le energie in vista della trasferta di domenica in casa dell’Atalanta Under 23.

La formazione di Tedino gioca con volontà, ma non riesce a tenere il ritmo dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al primo affondo, grazie a Santini che si procura e trasforma il rigore che mette subito in discesa la prova della formazione verdeblù. La FeralpiSalò può così gestire in tutta sicurezza la situazione e nella ripresa con Zennaro al 14’ e capitan Balestrero al 26’ mette a segno l’uno/due che tramortisce definitivamente la Clodiense e rende utile solo per le statistiche la rete al 38’ di Orfei, che non riapre una contesa decisa dalla voglia di vincere dei gardesani.

FERALPISALÒ-UNION CLODIENSE 3-1 (1-0). Marcatori: 9’ pt Santini (rig) (F); 14’ st Zennaro (F); 26’ st Balestrero (F); 38’ st Orfei (U).