Fermana: accordi di rateizzazione debiti e rinnovo per Daniel Perri

Con la Fermana che torna in campo per preparare il derby del Riviera delle Palme di domenica prossima, quello appena passato è stato un martedì di notizie ufficiali per il campo ed ufficiose fuori dal campo.

Partiamo da queste ultime perché proprio ieri mattina sono state poste le firma sugli accordi con Inps e Credito Sportivo che hanno accettato la rateizzazione della Fermana, andando ad aggiungersi all’Agenzia delle Entrate con cui l’accordo era già stato formalizzato.

Tutto finito? Non proprio, perché ora si attende la fumata bianca ovvero l’omologa del Tribunale che a quel punto darà il suo ok definitivo alla questione per abbattere dunque una massa debitoria di circa 4 milioni di euro. Una parte da risolvere in soluzione unica (entro alcuni mesi) e l’altra rateizzabile in sei anni.

Per le cifre esatte rimandiamo il tutto alle comunicazioni ufficiali della società, anzi alla conferenza stampa che la stessa società ha annunciato di fare e che a questo punto sembra prossima. Insomma si vede qualcosa in fondo al tunnel che assomiglia ad una luce ma ora serve mettere soldi in questa ristrutturazione per fare in modo che sia effettiva e, da qui alla prossima Primavera, i soldi da mettere in questa direzione sembrano tanti.

Ufficiali invece sono le notizie che arrivano sul fronte squadra. Resa nota la risoluzione dell’attaccante Kian Leonardi che ha chiuso la sua esperienza al Recchioni con appena tre gettoni. Significativa invece la decisione di allungare il contratto a Daniel Perri, numero uno classe 2005, titolarissimo nelle ultime tre gare con due clean sheets (ad Avezzano e Civitanova).

Il giovane estremo difensore ha convinto la società che ha prolungato fino al 2026 e dunque, con ogni probabilità, la scelta dell’under in porta diventa definitiva per il club canarino, almeno fino al termine della stagione.

Resta da vedere il futuro di Di Stasio, numero uno over titolare ad inizio stagione, che potrebbe anche trovare altre destinazioni per ritrovare la titolarità perduta. In uscita anche il difensore Marucci, domenica titolare ed espulso a Civitanova, pronto a cambiare casacca.

A questo punto è chiaro che si interverrà anche sull’esterno destro (dopo l’ottimo inserimento di Barchi sulla sinistra) considerando che Diouane, unico terzino destro di ruolo rimasto, sta recuperando e che le alternative sono degli "adattamenti" al ruolo come Cocino e Tomassini che si sono comunque disimpegnati discretamente.