Fermana: Accordo di ristrutturazione del debito accettato da Inps e Agenzia delle Entrate

Era stato anticipato nei giorni scorsi e ieri la comunicazione ufficiale della Fermana ha fatto il resto: anche Inps e Agenzia delle Entrate Riscossioni hanno accettato la proposta di accordo di ristrutturazione del debito, di circa 4 milioni euro.

"In data 10 dicembre anche l’Inps e l’Agenzia delle Entrate di Riscossione hanno accettato la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti della Società ai sensi dell’art. 57 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza con transazione dei debiti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 63 del medesimo codice. L’adesione dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione fa seguito alle delibere positive già adottate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inail.

L’accettazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti da parte di tutti gli enti pubblici creditori della Fermana rappresenta un passo fondamentale verso il definitivo risanamento della situazione finanziaria ed economico/reddituale della Società, che ora si avvia con rinnovata fiducia alla conclusione del percorso di risanamento intrapreso con la richiesta al Tribunale di Fermo di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti".

La prima fase, quella dell’accordo con tutti gli enti interessati, è andata a buon fine. Prossimo step, formale ma assolutamente fondamentale, è quello dell’omologa che deve essere data dal Tribunale di Fermo.

Sempre nel comunicato la società ha ringraziato in primis "i propri fantastici tifosi per essere sempre rimasti vicino alla squadra, i professionisti incaricati dalla Società – in particolare l’Avv. Gambelli e lo Studio Avvocati Associati – che hanno ottenuto l’accettazione della proposta da parte di pressoché tutti i creditori coinvolti, l’Amministrazione Comunale e tutti coloro che in Società hanno lavorato per garantire la continuità della Fermana in un momento tanto complesso e delicato".

Accordo importantissimo ma ora ci sono altre domande da porre. A quanto ammonta la parte che la società dovrà pagare "subito" in unica soluzione? E la parte rateizzabile a quanto ammonta e per quanti anni sarà possibile dilazionare? Domande che presto potrebbero avere una risposta (era stata preannunciata una conferenza stampa su questo argomento) molto presto ma di certo uno step importante è stato fatto.

Tornando al campo è chiaro che l’attenzione è rivolta tutta al derby di san Benedetto del Tronto che si giocherà in un catino caldissimo come il Riviera e in cui non mancherà di certo il calore del pubblico di fede gialloblù.