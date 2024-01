Fermana, arriva la Carrarese. Sabato sfida al Recchioni con la terza in classifica

La Fermana si approccia al nuovo anno e nel prossimo orizzonte c’è già la Carrarese. Sabato 6 gennaio alle ore 16:15 al Recchioni arriva la terza squadra in classifica, una delle corazzate di questo campionato che all’andata aveva battuto i gialloblù per 3-0. Un’altra Fermana e soprattutto un altro spirito. Ora la squadra di Protti, che è ritornato a sentire il profumo di qualcosa di importante, non può più sbagliare. Giorno di riposo per i ragazzi nel primo giorno del 2024, stamattina tornano in campo per il primo allenamento nel nuovo anno. Nell’ultimo di quello appena finito invece già non c’era Andrea Gasbarro. Da giorni aveva salutato tutti alla Fermana. In attesa di firmare con la nuova squadra, aveva continuato ad allenarsi negli ultimi giorni dell’anno formando ancora la coppia con Spedalieri nelle partitelle. Nella seduta mattutina del 31 dicembre al Pelloni, al fianco del centrale classe 2002 scuola Fiorentina, c’era Federico Fort, con Padella e Laverone che guardavano e correvano a bordo campo. Difficile, ma non impossibile, che il direttore sportivo dei gialloblù Massimo Andreatini possa far firmare un nuovo difensore prima del 6 gennaio e che sia pronto per scendere subito in campo. Quindi l’ex Imolese si candida fortemente per una maglia da titolare, anche a causa dello stiramento di Santi. Per lui appena 184 minuti tra campionato e Coppa Italia Serie C in questa stagione. L’ultima partita da titolare l’ha giocata in casa contro il Perugia: sconfitta per 2-0, decisiva per l’esonero di Andrea Bruniera. Nell’ultimo allenamento dell’anno mancava anche Manuel Giandonato. Fortunatamente nessun problema fisico per il capitano, che aveva da tempo scelto l’ultimo giorno del 2023 per sposarsi con rito civile insieme a sua moglie Vanessa. Già da oggi tornerà a piena disposizione di mister Protti. Passando a parlare di calciomercato, oltra ai due esuberi citati prima, rimane in uscita anche Marco Calderoni. L’ex Cesena, nel post recap del 2023 pubblicato su Instagram, scrive: "è stato un anno sotto le aspettative, pieno di delusione e a volte anche di ingiustizie, ma fa parte del percorso della vita…tutto aiuta a crescere e a migliorare". Frecciatina alla Fermana? Intanto continua il flirt del Brindisi per il terzino. Come detto nei giorni scorsi, i pugliesi lo prenderebbero solo in caso di cessione di Nicolao. Su quest’ultimo, si è registrato il forte interesse del Monopoli e le quotazioni dell’arrivo di Calderoni in Puglia si alzano. Comunque al momento a Viale Trento non è arrivata alcuna offerta ufficiale per lui. Mentre lui continua ad allenarsi sul bordo campo del Pelloni, i ragazzi di Protti continuano a preparare la gara contro la Carrarese. Con il pareggio a Pescara, avevano chiuso bene il girone d’andata. Ora in quello di ritorno servirà un miracolo e occorre partire bene fin da subito.

Filippo Rocchi