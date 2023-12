Fermana Gasbarro, il difensore non rinnova

Come è stato scritto nei giorni scorsi, serviva un miracolo di calciomercato, ma purtroppo non è avvenuto. Andrea Gasbarro è già ai saluti. Il difensore ha deciso di non rinnovare il contratto che lo legava alla Fermana solo fino alla fine del 2023. Il difensore era arrivato in gialloblù nello scorso ottobre da svincolato dopo un brutto infortunio subito quando era al Padova nella scorsa stagione. Per riabilitarsi aveva scelto Fermo, e l’ha fatto nel migliore dei modi. È diventato titolare e leader della difesa dopo le varie defezioni di Calderoni, Laverone e Padella. Nove presenze con la maglia della Fermana le sue: l’ultima da contratto era quella a Pescara e così è stato. Comunque, il difensore continuerà ad allenarsi con la squadra fino al 31 dicembre, quando effettivamente termina l’accordo.

C’era infatti alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Tant’è che nelle varie partitelle è rimasto sempre in coppia con Spedalieri, come agli ormai vecchi tempi. Perdita importante che chiama un rinforzo della stessa portata. Era una sorta di lusso avere Gasbarro per la lotta retrocessione, e anche lui ha deciso di andarsene per lidi ritenuti più importanti.

Ora il direttore sportivo Andreatini è chiamato a fare forse un’impresa ancora più difficile che trattenere il livornese: trovare il suo sostituto entro il 6 gennaio, quando al Recchioni arriverà la corazzata Carrarese. Senza Gasbarro e i tre fuori dal progetto tecnico, la difesa è in emergenza.

Tolto Spedalieri, che al momento è l’unica certezza, gli altri due centrali di ruolo sono Fort ed Esposito, loro in coppia nell’altra squadra della partita d’allenamento.

Il primo ha racimolato 184 minuti in totale tra campionato e Coppa Italia. Zero presenze invece per Esposito che dopo la terza giornata è diventato indisponibile per una frattura subita in allenamento.

Ora però è tornato ad allenarsi a pieno in squadra ma vederlo titolare è quasi impossibile. Andreatini da settimane è al lavoro per il calciomercato, ma comunque trovare qualcuno subito pronto entro il 6 gennaio sarà difficile. Intanto però mister Stefano Protti lavora con i giocatori che ha a disposizione e li ha subito ripresi energicamente dopo la pausa natalizia. Allenamenti in programma anche per oggi e il 31 dicembre, pausa per il primo giorno dell’anno e poi tour de force di allenamenti fino alla prima partita del girone d’andata. Quante cose sono cambiate da quella prima trasferta a Carrara: Bruniera ancora in panchina, Tubaldi come dg e Galassi come ds. Rivoluzione completa in tutti i ruoli.

Una nuova Fermana e un nuovo girone da affrontare: verosimilmente, per conquistarsi una possibilità di rimanere in Serie C, saranno 19 finali.

Filippo Rocchi