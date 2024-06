Fermana, giorni di fuoco. Soldi, stipendi e certezze

Quella che inizia e è una settimana che, ormai si spera, possa portare le novità che tutti i tifosi della Fermana attendono. In particolare per quello che riguarda la situazione relativa al concordato e relativo stralcio dei contributi. Le notizie provenienti dall’Inps della provincia di Fermo non hanno di certo rassicurato l’ambiente, in primis dei tifosi che invece sentivano traspirare un certo ottimismo dalle notizie che arrivavano da viale Trento. La certezza è che nero su bianco sull’accordo ancora non ci sia, ma al momento sembra essere vicino: non raggiunto, ma possibile. I dubbi semmai sono sulle tempistiche perché il 12 luglio, termine ultimo per sistemare tutto ed essere ai nastri di partenza della serie D, non è poi così lontano. Circa 24 giorni in cui sono molte le cose da sistemare per essere in regola, parallelamente alla questione stralcio. In primi essere in regola con gli emolumenti per poi provvedere alla fidejussione (non trascendentale, 31mila euro) e alla tassa di iscrizione (19mila circa). Insomma di cose da fare ce ne sono perché non ottemperare al pagamento degli stipendi in tempo (deadline per le mensilità di marzo, aprile e maggio è il 10 luglio) significa poi per la società uscente veder escussa la fidejussione versata e garantita per intero a inizio anno. Insomma, tanti incastri da sistemare prima di tirare il sospiro di sollievo definitivo e con l’ombra di un piano B, come è stato sottolineato in occasione della riunione dei tifosi alla presenza dell’amministrazione comunale, preso in considerazione solo ed esclusivamente quale extrema ratio. Di più al momento è difficile dire perché la riservatezza è d’obbligo in situazioni simili, per poi magari tirare tutti insieme un sospiro di sollievo. E dopo una stagione simile, con tantissime difficoltà e la retrocessione sul campo da penultima in serie D, è ancora più difficile in questa estate aspettarsi buone notizie.