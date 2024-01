Fermana Il ds: "Ogni partita è una finale"

Venerdì mattina la rifinitura, poi pranzo e la partenza verso Pontedera. Così la Fermana ha raggiunto la Toscana in vista della partita di oggi contro la squadra di Canzi. Fischio d’inizio al Mannucci in programma alle 16:15. Gialloblù che arriveranno alla gara parecchio rimaneggiati: restano fuori Santi e Paponi, oltre agli squalificati Giandonato e Scorza e ai soliti esclusi. Buone notizie per Montini: dopo oltre un mese e mezzo di assenza, torna tra i convocati. Tre le facce nuove a disposizione dell’allenatore. Il primo è Davide Marcandella, che finalmente ha firmato con la Fermana e arriva in prestito dalla Vis Pesaro. Già giovedì aveva fatto il primo allenamento, ieri è stato ufficializzato.

L’ultima volta che è sceso in campo risale al 20 novembre, perciò deve ancora ritrovare la miglior condizione. Ciò non esclude che Protti possa riservargli uno spezzone. Aggregato alla prima squadra anche il difensore della Primavera Locanto. Da settimane si allena con la prima squadra ma è già finito nel mirino per qualche parola fuori posto sui social contro la Fermana stessa. Infine, tra i volti nuovi c’è anche il classe 2007 Bonfigli, il primo acquisto ufficiale della Fermana in questa sessione invernale di calciomercato. Interprete offensivo della Primavera che è arrivato a inizio gennaio dalla D.

A presentare il match contro il Pontedera è intervenuto il direttore sportivo Massimo Andreatini. "Ci aspetta una partita complicata, il Pontedera è una squadra collaudata da tempo. Andremo lì con grande entusiasmo e voglia. Siamo consci che ogni partita per noi è una finale e non è una semplice frase di circostanza".

"I ragazzi – spiega ancora Andreatini – lo sanno e lo staff è pronto e carico. In questa fase di mercato bisogna rimanere concentrati, non possiamo permetterci di lasciare nulla al caso. L’equilibrio nello spogliatoio non verrà spostato. Arriveranno tutti ragazzi che daranno una mano a un organico che va completato".

Il diesse ne approfitta per salutare il nuovo arrivato e per annunciarne un altro: "Do il benvenuto a Marcandella: anche lui deve mettere il suo mattoncino per cercare di raggiungere questa salvezza in cui tutti noi crediamo. Colgo l’occasione per dire che abbiamo avuto anche la firma di Petrelli. Mi aspetto tanto da lui, può darci una grossa mano". E giusto poche ore dopo lo spoiler del direttore, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club. L’attaccante classe 2001 ha passato la prima parte di stagione alla Pro Sesto: è rientrato (figurativamente) al Genoa, società detentrice del cartellino, che poi lo ha rigirato in prestito ai gialloblù. "Nella prossima settimana andremo a completare la prima fase di mercato con tre ingressi, vedremo poi come si svilupperà la situazione". Occhio all’asse con la Pro Vercelli, molto caldo nelle prossime ore.

Filippo Rocchi