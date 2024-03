Fermana Tornano Giandonato e Spedalieri

Prosegue la preparazione della Fermana in vista della gara di domenica 24 alle ore 14 contro l’Arezzo. La squadra di Mosconi farà la rifinitura nella mattinata di oggi e poi nel pomeriggio partirà il pullman in direzione Toscana. Pernottamento in città per poi arrivare carichi e riposati alla partita. Inutile dirlo, se si vogliono alimentare le piccole speranze di salvezza, bisogna uscire dal Comunale di Arezzo con i tre punti.

Impresa tutt’altro che semplice dato che i granata sono reduci da quattro vittorie nelle ultime sei partite e non perdono in casa da oltre due mesi, quando a batterli ci aveva pensato Zeman con il suo Pescara. Sono in piena lotta per un posto ai playoff e i punti, anche se per ragioni diverse, servono anche a loro come il pane. Così mister Mosconi ha descritto la sfida sulle colonne de La Nazione: "L’Arezzo è una squadra organizzata, che in casa vince spesso e subisce poco. Hanno un allenatore e un direttore che fanno la differenza in qualsiasi categoria e giocatori che stimo, come Gucci (quattro gol contro la Fermana tra Fano e Vis Pesaro, è la sua seconda vittima preferita in carriera) tanto per dirne uno. Forse è la peggior squadra che potessimo incrociare attualmente, visto il loro stato di forma e i risultati che stanno ottenendo". Quantomeno l’allenatore potrà contare su due recuperi importanti, ovvero quello del capitano Manuel Giandonato e quello di Jonathan Spedalieri. L’ex Juve figurava tra i convocati già dal derby contro l’Ancona, ma non è mai tornato in campo dato che ancora non aveva recuperato la miglior condizioni. Si è preferito non rischiarlo e averlo pronto per questo rush finale dove può fare la differenza. Già dalla scorsa settimana aveva intensificato il recupero definitivo e ad Arezzo potrebbe tornare in campo per uno spezzone dopo un mese e mezzo di assenza. Il problema al ginocchio invece aveva costretto Spedalieri a restare lontano dalla squadra da inizio febbraio, dopo la partita contro il Cesena. I gialloblù non hanno potuto contare su di lui per otto partite, le più importanti della stagione, e la sua mancanza inevitabilmente si è fatta sentire, nonostante le buone prove di Fort e Santi su tutti. Il centrale siciliano ha ripreso ad allenarsi in gruppo ed è pronto a tornare tra i convocati, per la prima volta a disposizione di mister Mosconi. Ovviamente i 90 minuti nelle gambe ancora non ci sono, ma può essere una pedina importante da inserire a gara in corso, soprattutto per quanto riguardano i calci piazzati. Rimangono fuori invece Eleuteri, Semprini e Fontana.

Filippo Rocchi