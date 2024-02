Fermana-Vis Pesaro, il derby al Recchioni . La carica di Protti: "Partita importantissima"

Tutto pronto al Recchioni per il derby tra Fermana e Vis Pesaro. Settimana incandescente dal lato gialloblù con i tifosi che hanno tappezzato la città di striscioni. Oltre a quelli davanti allo stadio e vicino Piazza Dante, due nuovi ne sono comparsi sul ponte pedonale davanti l’Ipsia. Da una parte "Anche in mezzo alla tempesta", dall’altra "Forza Lotta Vincerai". La storia di questa partita parla per sé, e la classifica attuale ci mette il carico. Entrambe le formazioni devono affrontare un’assenza importantissima per parte. Per i fermani c’è il forfait di Spedalieri per un problema al ginocchio. Mister Protti preferisce non rischiarlo e al suo posto dovrebbe esserci Santi, in vantaggio nel ballottaggio con il nuovo arrivato De Santis, ancora non al 100% ma convocato per rinfoltire il pacchetto centrale della difesa. Mentre i biancorossi in attacco dovranno fare a meno dell’ex Empoli Pucciarelli. Cambio dell’ultimo minuto anche per l’arbitro: la terna rimane la stessa ma il direttore di gara non sarà più Bordin, bensì Delrio della sezione di Reggio Emilia. Alla vigilia della gara, Protti ha analizzato il match: "Partita importante. Noi dobbiamo cercare di fare le cose che ultimamente stiamo facendo in maniera discreta. Dobbiamo onorare la maglia e metterci impegno. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento. Siamo pronti per giocarci la nostra partita". Gara che a livello tattico sarà ben diversa rispetto a quella di Cesena: "Contro la Vis può darsi che tante volte avremo noi più facilità di palleggio e dovremo essere bravi a non prendere ripartenze. Loro hanno fatto un mercato di riparazione ottimo: hanno preso una punta centrale che in pochi potevano permettersi. È una squadra che alla vigilia voleva fare un campionato diverso. Adesso anche loro si trovano invischiati qui, per noi sarà una partita difficile. Non solo perché è un derby ma perché è una buona squadra, organizzata e con ottimi giocatori".

L’allenatore è stato poi interpellato sulla carica della città per la gara: "Pubblico trascinante? È l’unico dubbio che non ho. Ne ho tanti per la formazione, per qualche acciacco e infortunio. Ma non ho dubbi sul sostegno che ci darà la nostra gente. Noi dovremo essere bravi ad andarcelo a cercare e gonfiarlo ancora di più. Vogliamo farci tifare fino al 95esimo perché vorrà dire che abbiamo onorato la maglia e abbiamo dato tutto". Match importante ma non decisivo, l’allenatore ci tiene a sottolinearlo: "Mancano poche partite, ma non mi piace sentirmi dire che è una partita decisiva, non è assolutamente vero. Non ci piace viaggiare con questa cappa addosso. Quelle decisive saranno le ultime sei dove avremo la possibilità di fare risultati importanti perché sarà lì che il calendario potrà darci una mano. Logico che domani è una partita importantissima e ci prepariamo per vincerla. Io, i giocatori e i tifosi lo sappiamo bene".

Filippo Rocchi