Fermignanese sfortunata. Il palo nega a Labate il gol

CASTELFRETTESE

1

FERMIGNANESE

1

CASTELFRETTESE: Cominelli, Yuri Sampaolesi (18’ st Felicissimo), Lucchetti, Rango (33’ st Fratesi), Simone, Bartolini, Mazzarini, Brunori (21’ st Capitani), Beta, Massimiliano Sampaolesi (27’ st Garuti), Rocchi. All. Fenucci.

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo (42’ st Orciari), Lucciarini (42’ st Cinotti), Fraternali, Patarchi, Santi, Labate, Vegliò (27’ st Izzo), Cleri (13’ st De Santis), Bozzi. All. Fini.

Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno.

Reti: 14’ pt Labate, 37’ st Beta.

Prosegue la striscia positiva della Castelfrettese che risale la corrente nel finale inanellando l’ottavo risultato utile consecutivo. Si rammarica la Fermignanese che manca l’opportunità per tornare in vetta restando per la terza giornata di fila senza vittoria. Nella squadra di Fenucci la novità è rappresentata dal debutto in Promozione del promettente Tommaso Cominelli (classe 2005) che sostituisce l’esperto Sollitto tra i pali. L’utilizzo del fuoriquota in porta consente il ritorno da titolare di Rocchi che affianca Beta in attacco. Non cambiano gli assetti della difesa, imperniata su Simone, e del centrocampo, orchestrato dalle geometrie di Rango. Il trainer dei lanieri Fini lascia in panchina Cinotti e Izzo affidando il peso offensivo a Vegliò, punta sulla fisicità di Patarchi e Fraternali nel reparto arretrato e sulla qualità di Lucciarini e Bozzi in mediana. La Fermignanese sfonda presto col bolide di Labate dalla distanza. La Castelfrettese reagisce con orgoglio, ma fatica a trovare varchi nella retroguardia laniera che limita al massimo i rischi nella prima frazione. La ripresa si apre coi biancorossi che aumentano il forcing. Ci prova Beta prima con una rovesciata che non inquadra il bersaglio, poi su punizione e infine trafigge Celato su assist di Mazzarini segnando il suo sesto centro in campionato. La Fermignanese schiuma rabbia e produce un finale rabbioso: miracolo di Cominelli e palo di Labate.