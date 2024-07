FESTA DI "ORGOGLIO». Sabato c’è Troise ospite dei tifosi

Manca pochissimo alla terza edizione di "Orgoglio Amaranto in Festa", la tre giorni di dibattiti, cene, musica dal vivo e tanto altro che si terrà questo fine settimana nella cornice del parco in località Bagnoro, dove ha sede la Pro Loco. Domani mattina, proprio al Bagnoro, si terrà la conferenza stampa di presentazione della festa, che partirà a tutti gli effetti venerdì 5 luglio. Tra gli eventi più attesi per i tifosi amaranto c’è sicuramente l’intervista al nuovo allenatore del Cavallino Emanuele Troise (nella foto) in programma sabato 6 luglio alle ore 21. Oltre alle attività culturali, domenica è prevista una camminata di circa 10 chilometri con possibilità di rimanere a pranzo. Tutte le sere, invece, cucina aperta con piatti tipici.