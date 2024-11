Festa Jolo, missione compiuta con il Csl Psc. Il Chiesanuova batte Montale ed è terzo

Anche la nona giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è definitivamente andata in archivio, ieri. Vediamo i risultati. Nel girone D di Prima Categoria lo Jolo che può festeggiare dopo l’1-0 imposto al CSL Prato Social Club di Campolo: una rete di Bettazzi lancia la banda Ambrosio al primo posto in solitaria, anche perché il Settimello non è riuscito ad andare oltre il pareggio a reti inviolate contro l’AM Aglianese. Prosegue la striscia positiva per il Prato Nord: non è arrivata una vittoria stavolta, ma il 2-2 interno con il Novoli consente se non altro a Rondelli di vedere il bicchiere mezzo pieno. Dovrà riscattarsi il Casale e Fattoria, considerando che la Gallianese ha sfruttato il fattore-campo vincendo 4-1. E lo stesso discorso vale anche per il Maliseti Seano, battuto 3-0 in trasferta dal San Godenzo.

Scendendo invece in Seconda Categoria, girone C, la copertina è per il Chiesanuova che si issa al terzo posto dopo il 3-1 casalingo inflitto alla Virtus Montale. Anche perché una doppietta di Carradori non è bastata a garantire alla Pietà 2004 la vittoria: la Montagna Pistoiese ha vinto 3-2. Un punto invece per il Mezzana, che con Lazzarelli ha pareggiato in casa con la matricola Bugiani Pool 84 (1-1). Il Montemurlo Jolly di Ermini rialza la testa dopo l’1-0 casalingo inflitto all’Olimpia Quarrata, mentre la Galcianese è caduta fra le mura amiche per mano del San Niccolò capolista (vincitore per 2-0). E poi arrivano le dolenti note: Tavola e Valbisenzio sono state battute con il medesimo punteggio (2-1) rispettivamente dal Montalbano Cecina e dal Pistoia Nord. E allo stesso modo, il Vernio dovrà riscattarsi dopo la battuta d’arresto sul campo del Cintolese (con i locali vincitori per 3-1). Chiusura con il girone F, che si conferma decisamente equilibrato.

La Virtus Comeana conquista un punto nella tana del Monterappoli, dopo lo 0-0 emerso al triplice fischio dell’arbitro. La Lanterna ha fermato sul 3-2 il Poggio a Caiano, mentre la Polisportiva Naldi di Celadon ha fatto registare il medesimo risultato in casa contro il Daytona (autogol, Manichi e Salliu). Rigamonti ha firmato l’1-0 del San Giusto contro il Santa Maria, mentre La Querce è passata davanti al proprio pubblico contro il Cobra Kai. E su queste basi, si prospetta quindi uno sviluppo stagionale decisamente interessante.

Giovanni Fiorentino