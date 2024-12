Festa Sba ai supplementari. Fioravanti si concede il bis

La Scuola Basket Arezzo sbanca il PalaMelo di Quarrata ottenendo la seconda vittoria su due nel girone di ritorno. Una sfida avvincente che si è conclusa dopo un tempo supplementare sul punteggio di 81-83. Quarrata in avvio parte forte ma il quintetto di coach Fioravanti ribalta subito l’inerzia complice l’estro di Toia che propizia il primo allungo sul 23-16. Nel secondo parziale Arezzo tiene la testa avanti respingendo le iniziative dei padroni di casa, andando al riposo in vantaggio per 43-37. Il terzo quarto continua sulla stessa falsariga: Sba positiva sia in difesa che in attacco con Prenga, Buzzone e Toia che fanno salire il vantaggio in doppia cifra: alla terza sirena Arezzo è avanti 62-51, dando la sensazione di avere l’incontro in mano come dimostra anche l’inizio di ultimo quarto con il massimo vantaggio. Nel momento migliore però i meccanismi del quintetto di Fioravanti si inceppano, alcune palle perse e qualche tiro affrettato danno fiducia alla squadra di casa che sfruttano un Angelucci trascinatore per ricucire lo strappo. Angelucci firma la parità dalla lunetta a un minuto dalla fine. Arezzo prova a evitare il supplementare ma la tripla di Toia si spenge sul primo ferro. Nell’overtime la gara resta in equilibrio: Iannicelli chiude una penetrazione con il canestro del +2 con un minuto da giocare, la difesa della BC Servizi recupera un prezioso rimbalzo ma Prenga dalla lunetta segna un solo libero (81-78). Sul ribaltamento di fronte Angelucci dall’angolo segna il tiro da tre punti della nuova parità, poi, con 16 secondi sul cronometro, Buzzone attacca con decisione il canestro e segna in appoggio i due punti della vittoria a pochi secondi dalla fine.