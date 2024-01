Festa Terranuova al 95’. Decide l’autogol di Sequi

AUDAX RUFINA

0

TERRANUOVA TRAIANA

1

AUDAX RUFINA: Valoriani, Sequi, Falcini, Maccari, Grazzini, Galantini, Sitzia (88’ Ianas), Somigli M., Di Vico (57’ Bachi), Tanini (83’ Ferretti), Celli (70’ Falugiani, 88’ Castri).

All. Diotaiuti.

TERRANUOVA TRAIANA: Fedele, Cappelli (80’ Minatti), Petrioli (54’ Massai), Cioce, Saitta, Senzamici (40’ Bega), Mannella, Privitera, Ortiz Lopez (54’ Ceppodomo), Taflaj (54’ Marini), Sacconi.

All. Becattini.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Rete: 95’ Sequi aut.

RUFINA - Apoteosi finale per il Terranuova Traiana che sbanca Rufina con un’autorete in pieno recupero. Quando il pareggio sembrava ormai scritto ecco una decisiva autorete di Sequi al 95’, che consente alla formazione valdarnese guidata in panchina da Marco Becattini di mantenere il secondo posto in classifica, con un punto di margine sul Signa, terzo della classe.

La prima occasione è per la formazione della Valdisieve, con Di Vico dopo un paio di minuti. Gli ospiti replicano soprattutto con alcune conclusioni dalla distanza sulle quali Fedele fa buona guardia. In una di queste occasioni, intorno al 25’, Petrioli non riesce a ribadire con un tap-in da posizione favorevole. La partita è tattica, con poche palle-gol vere e proprie. La sfida sembra indirizzata verso un pareggio senza reti, quando al quinto minuto di recupero per il Terranuova Traiana vanno al cross i nuovi entrati, prima Marini e poi Massai, trovando la sfortunata quanto decisiva deviazione del difensore di casa.

L’Audax Rufina di Diotaiuti mastica amaro e rimane in piena zona playout in questo primo campionato di Eccellenza da neopromossa. Per il Terranuova Traiana prosegue il momento d’oro tra campionato e Coppa visto che i biancorossi di Becattini hanno raggiunto la finale della competizione, mentre in campionato in questo inizio 2024 hanno collezionato ben due vittorie di fila. due successi che hanno fatto volare nelle primissime posizione i biancorossi, tornati in Eccellenza dopo l’ultima stagione trascorsa in serie D. Nel prossimo turno sfida interna contro la Castiglionese di Roberto Fani.