Festival del gol tra Aurora Treia ed Elpidiense Cascinare. Il Matelica piega l’Appignanese

2

APPIGANENSE

0

: Ginestra, Gobbi, Girolamini (19’ st Scotini), Aquila, Lapi, Ferretti, Jachetta (40’ st Santamarianova), Sileoni (19’ st Merli), Iori, Paradisi, Catalani. All. Passarini.

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Zitti (1’ st Stura), Tarquini, Fagiani (24’ st Giulianelli), Argalia, Gesuelli, Gagliardini (5’ st Pierantonelli), Raponi (1’ st Carboni), Medei, Lasku (35’ st Guerrero). All. Cantatore.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo.

Reti: 21’ Gubinelli, 47’ st Iori.

Seconda vittoria di fila in campionato per il Matelica. casa. Gubinelli sblocca il match su assist di Paradisi, al termine di una bella manovra. Il raddoppio nel recupero, quando Catalani tira da centrocampo sapendo Pettinari fuori dai pali (era salito nell’area del Matelica); la palla è respinta dal palo, ma Iori lanciato in contropiede ribadisce in rete.