Fezzanese a caccia di punti. Al Luperi sfida contro il Vado

Fezzanese in campo oggi nell’anticipo con il Vado per la 24ª giornata di serie D. Il match si gioca alle 15 al ’Luperi’ di Sarzana, arbitra Mascolo di Castellammare di Stabia con assistenti Morsanuto di Portogruaro e Rossetto di Schio. Derby ligure importante per i fezzanoti, reduci da due sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare al tredicesimo posto con soli due punti di vantaggio dalla zona play-out. Per i verdi il ritorno alla vittoria è d’obbligo anche in vista dell’importante scontro diretto per la salvezza di mercoledì sul campo del fanalino di coda Borgosesia. "Il Vado è una delle squadre più attrezzate del campionato – dice mister Rolla – dopo il ko a Bra c’è grande voglia di riscatto e sono sicuro che i ragazzi faranno una grande partita". La Fezzanese recupera a centrocampo Nicolini (nella foto di Massimo Pasquali) che rientra dopo aver scontato una giornata di squalifica. Dovrebbero, invece, essere ancora assenti gli infortunati Cantatore e Scarlino.

Oggi in campo anche la juniores nazionale della Fezzanese che riceve alle 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari il Mobilieri Ponsacco: arbitra Crova di Chiavari assistenti Biggi di Genova e Ciuffardi di Spezia. Il team di Giulio Ponte, attualmente settimo, vuole tornare al successo dopo il bel pareggio ottenuto il turno scorso in casa della forte Sangiovannese, seconda in classifica.

Paolo Gaeta