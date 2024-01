Fezzanese al Luperi contro la capolista. La missione è fermare l’Alcione Milano

Oggi si disputa il turno infrasettimanale in serie D e la Fezzanese affronterà alle ore 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la capolista Alcione Milano. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Virgilio di Agrigento con assistenti Fumagallo di Novara e Aimar di Nichelino. Una partita estremamente impegnativa anche se molto stimolante per i verdi, reduci dal beffardo pareggio di Voghera nel recupero. E con un giorno di riposo in meno rispetto ai milanesi che hanno giocato sabato.

"La squadra dopo un primo tempo un po sottotono nella ripresa ha fatto una grande prestazione prendendo consapevolezza dei propri mezzi. Tecnicamente non era facile giocare viste le condizioni del campo però nel secondo tempo siamo saliti di livello andando in vantaggio e sfiorando il raddoppio in più occasioni. Usciamo da questa trasferta con un punto importante per il nostro cammino in un campionato sempre più equilibrato". Con queste parole mister Cristiano Rolla descrive la partita della Fezzanese che nella ventunesima giornata del girone A di serie D pareggia 1-1 sul campo della Vogherese. Grande comunque è il rammarico per la compagine del presidente Arnaldo Stradini che è arrivata ad un passo dalla vittoria infatti ha subito il pareggio avversario nei minuti di recupero. Non è bastata ai fezzanoti un’ottima prova collettiva della squadra che oggi mancava di ben cinque pedine fondamentali come lo squalificato Nicolini e gli infortunati Bruccini, Salvalaggio, Scarlino e Giampieri con esordio nel finale del neoacquisto Lazzoni e del giovane, classe 2005, Vignali. Vantaggio verde con il bomber e capitano Baudi che all’ultimo secondo colpiva anche un clamoroso palo su punizione. Da notare che i rossoneri lombardi usufruivano di ben due calci di rigore a favore uno per tempo. Il primo lo sprecavano calciandolo fuori ed il secondo, invece, gli consentiva di pareggiare in quanto riuscivano a segnare in tap-in riprendendo la respinta del tiro dal dischetto del bravissimo portiere fezzanoto Angeletti.

Tanta pertanto l’amarezza per il team di Fezzano per un successo prestigioso sfuggito per pochissimo dopo aver sfiorato anche il raddoppio. Fezzanese che comunque con il punto conquistato consolida il decimo posto mantenendo due lunghezze di vantaggio sui vogheresi ed aumentando a cinque punti il suo divario dalla zona play-out.

Paolo Gaeta