Fezzanese al primo esame. Debutto in Coppa a Lavagna

Dopo tre amichevoli per la Fezzanese è il momento di giocare la prima partita con qualcosa in palio. Il team di Cristiano Rolla è atteso oggi alle 18 al ‘Riboli’ di Lavagna alla sfida contro la Lavagnese, nel primo turno Coppa Italia di serie D: arbitra Moro di Novi Ligure assistenti Fumagallo di Novara e Mariut di Asti. Partita secca, in caso di parità al 90’ niente supplementari ma la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore. La sfida tra bianconeri e verdi sarà anche l’unico derby ligure stagionale per la Fezzanese, in campionato inserita nel girone E di serie D con compagini toscane, umbre e laziali. Campionato che inizierà domenica prossima 8 settembre con la Fezzanese impegnata all’esordio al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Seravezza. Quello di Lavagna sarà l’ultimo test di preparazione al campionato per i fezzanoti che cercheranno di ben figurare sperando di recuperare qualcuno dei calciatori infortunati che non hanno potuto disputare le prime tre amichevoli, ovvero Bruccini, Selimi, Lunghi, Stradini e Loffredo.

"La Lavagnese ha qualità ed elementi importanti che conoscono bene la categoria – sottolinea Cristiano Rolla – e sarà per noi un bel test per capire se siamo cresciuti. Mi aspetto una partita equilibrata dove i cambi faranno la differenza visto il gran caldo e una condizione fisica non ancora ottimale". Intanto il vice presidente Ivan Stradini ed il direttore generale Giuseppe Celentano sono sempre al lavoro per completare l’organico dei giocatori. A tal proposito si parla con insistenza su un possibile ingaggio da parte dei fezzanoti dell’ex professionista ed ex aquilotto Alessandro Cesarini, attaccante di grande qualità e spezzino doc: il sup arrivo aumenterebbe notevolmente il valore tecnico della squadra, facendole fare un importante salto di qualità. Cesarini è reduce da un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di calcio: nella scorsa stagione nel Livorno (Serie D) ha giocato solo 4 partite, realizzando però ben tre gol. Una media ed un rendimento che fanno capire l’apporto che potrebbe dare al team di Fezzano.

Paolo Gaeta