Fezzanese cede di misura nel match-salvezza. La Sangiovannese passa con un po’ di fortuna

SANGIOVANNESE: Barberini, Della Spoletina, Pertici, Nannini, Chelli, Santeramo, Pertica (80’ Lorenzoni), Romanelli (64’ Shenaj), Rotondo, Sabattini (96’ Bargellini), Nieri (72’ Bocci). (A disp. Patata, Arrighi, Orselli, Lombardi, Iacomoni). All. Bonura.

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Gabelli (64’ Scieuzo), Loffredo (54’ Stradini), D’Alessandro, Selimi, Campana (78’ Smecca), Beccarelli (86’ Cristodaro), Lunghi, Bruccini, Cantatore (67’ Bordin). (A disp. Andreoli, Galloro, Del Bello, Mulattieri). All. Rolla.

Arbitro: Bruschi di Ferrara (Scafuri di Reggio Emilia e Angelini di Rimini).

Rete: 43’ Nieri.

SAN GIOVANNI VALDARNO - Una sfortunata deviazione costa caro alla Fezzanese che perde 1-0 sul campo della Sangiovannese nella 6ª giornata di serie D. La gara era un importante scontro diretto per la salvezza e la sconfitta complica notevolmente il cammino dei verdi, ora penultimi in classifica tre punti sotto proprio i valdarnesi dove milita l’ex fezzanoto Santeramo. Il team di Rolla è sceso in Valdarno con cinque assenze importanti, nel finale esordio in maglia verde per il neoacquisto Bordin ed il giovane, classe 2006, Cristodaro. Gara molto combattuta ed equilibrata, decisa da una rete rocambolesca al 43’: Nannini si imposessa della palla a metà campo e serve Nieri che va via in velocità e tira in diagonale, con deviazione fortuita e decisiva di D’Alessandro che spiazza Pucci. In precedenza subito in avvio al 1’ verdi pericolosi con Campana ma Barberini è bravo a parare. Al 9’ Pucci para con facilità la conclusione di Pertici. Al 19’ ancora Campana, smarcato da Lunghi, in diagonale coglie il palo. Al 26’ Chelli colpisce la traversa di testa su punizione defilata di Nieri. Al 29’ sempre Campana con un tiro dalla distanza chiama Barberini alla parata in due tempi. Al 35’ Rotondo in contropiede calcia a lato da buona posizione.

Ad inizio ripresa al 46’ ancora Nieri impegna Pucci. Al 65’ l’onnipresente Nieri raddoppia ma l’arbitro annulla per evidente posizione di fuorigioco dell’attaccante toscano. Al 67’ gran tiro di Bruccini con palla di poco a lato. Al 69’ Pucci para in due tempi il tiro di Rotondo servito da Pertica abile a rubar palla. Al 77’ Pucci devia una potente conclusione di Pertica. Al 79’ Sabattini calcia in diagonale di poco a lato, All’81’ Barberini para il tiro del neoentrato Scieuzo smorzato da una deviazione di Chelli. All’89’ Pucci è bravo a deviare un insidioso diagonale di Sabattini. Inutile il forcing finale dei fezzanoti.

Paolo Gaeta