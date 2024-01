Fezzanese, che carattere: "Una grande prestazione"

"La squadra ha fatto una grande prestazione contro un avversario di grandi valori tecnici e agonistici". Cristiano Rolla fotografa così l’importantissima vittoria ottenuta in rimonta dalla sua Fezzanese sul Vado sabato nell’anticipo di Serie D. "Dopo il rigore sbagliato a fine primo tempo – prosegue Rolla – il contraccolpo poteva essere pesante, invece c’è stata una grande reazione: i ragazzi hanno sfoderato una prestazione maiuscola meritando la vittoria. La classifica è sempre molto corta, questa prestazione ci deve dare un’ulteriore spinta per la sfida di mercoledì a Borgosesia, che dovremo giocare come una finale". Contro il Vado sono arrivati tre punti fondamentali per la Fezzanese, che consolida il decimo posto in classifica aumentando però a 4 punti il vantaggio sulla zona playout. I verdi interrompono così la sequenza di due sconfitte consecutive che aveva rallentato la loro corsa. Una bella prova collettiva dei ragazzi di Rolla, che hanno dimostrato carattere e personalità rimontando un avversario di qualità, terza migliore difesa del girone. La squadra ha reagito nella maniera giusta dopo il rigore fallito da Baudi, che è comunque stato tra i maggiori protagonisti della rimonta: suo il perentorio colpo di testa del 2-1 finale, dopo che Mariotti aveva pareggiato con un gol d’astuzia.

Le squadre liguri portano decisamente fortuna al team di Fezzano che infila il terzo successo nei derby regionali dopo aver battuto in precedenza Ligorna e Lavagnese. Inizia così nel modo migliore una settimana molto impegnativa per la Fezzanese, che scenderà di nuovo in campo mercoledì 31 gennaio nel turno infrasettimanale con la trasferta sul campo del il fanalino di coda Borgosesia, in uno scontro diretto in ottica salvezza. Domenica 4 febbraio la Fezzanese riceverà invece l’Albenga al ‘Miro Luperi’ di Sarzana.

Paolo Gaeta

Nella foto (di Massimo Pasquali): un’azione di Fezzanese-Vado