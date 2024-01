Fezzanese, giornata da dimenticare. Il Bra cala un poker alla distanza

Bra

BRA: Tchokokam, Ropolo, Tos (77’ Omorogbe), Musso (77’ Fogliarino), Pautassi, Giorgelli, Giallombardo, Marchisone (73’ Gyimah), Daqoune, Gerbino (67’ Tuzza), Mawete (73’ Vaiarelli). A disp. Arione, Magnaldi, Matija, Bosio. All. Floris.

FEZZANESE: Angeletti, Selimi (65’ Scieuzo), Stradini, Gabelli, Santeramo, Beccarelli (46’ Lunghi), Banti (46’ Giampieri), Bruccini (77’ Lazzoni), Fiori (65’ Del Bello), Baudi, Cecchetti. A disp. Salvalaggio, Bianchi, Guelfi, Mariotti. All. Rolla.

Arbitro: Sassano di Padova (assistenti Targa di Padova e Fontana di Schio).

Marcatori: 25’ e 72’ Marchisone, 66’ e 69’ Pautassi,

BRA – Il Bra si conferma bestia nera della Fezzanese. Infatti i cuneesi si impongono per 4-0 all’Attilio Bravi nella 23ª giornata del girone A di serie D dopo aver vinto facilmente anche nella gara d’andata al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con un eloquente 3-0. Per la compagine del presidente Arnaldo Stradini è la seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni dopo quella sfortunata subita mercoledì scorso con la capolista Alcione Milano. Fezzanoti, ieri privi dello squalificato Nicolini e degli infortunati Cantatore e Scarlino, forse stanchi per l’impegno infrasettimanale nel quale hanno giocato per buona parte del match in dieci sono incorsi in una giornata negativa anche se va considerato che avevano segnato il gol del momentaneo 1-1 poi annullato a causa di un fallo in attacco. La sconfitta fa scivolare i ragazzi di Cristiano Rolla al tredicesimo posto in classifica sempre con due punti di vantaggio dalla zona play-out. La prima emozione è verde al 15’ con Bruccini, ieri al rientro dopo un infortunio, che impegna di testa Tchokokam sugli sviluppi di un angolo di Baudi. Al 20’ bella palla smarcante sempre di Baudi per Fiori che tira prontamente ma Tchokokam riesce a parare. Al 25’ braidesi in vantaggio con Marchisone che sfrutta un’incomprensione tra Santeramo e Angeletti su un lancio lungo di Gerbino. Al 52’ è bravo Angeletti su colpo di testa di Daqoune su cross di Pautassi. Al 55’ la Fezzanese pareggia con Santeramo di testa su corner di Baudi, ma l’arbitro annulla ravvisando un fallo in attacco dello stesso Santeramo. Al 66’ Pautassi raddoppia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tre minuti dopo ancora Pautassi fa il tris siglando così una doppietta con un abile tocco. Al 72’ il poker di Marchisone che fa anch’esso doppietta con un preciso destro ponendo di fatto fine alla contesa.

Paolo Gaeta