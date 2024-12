Fezzanese in crisi: Andrea Gatti nuovo allenatore per evitare la retrocessione

La sconfitta di domenica con l’Orvietana, ha fatto precipitare la Fezzanese in una preoccupante situazione di classifica e portato al ’divorzio consensuale’ fra la società verde e l’allenatore Alberto Ruvo, subentrato poche settimane fa all’esonerato Cristiano Rolla. Per sostituire Ruvo la Fezzanese ha puntato su Andrea Gatti, al debutto in Serie D e pronto ad affrontare questa esperienza tutta nuova per lui. Gatti arriva dalla non felice esperienza con il Castelnuovo Garfagnana (Eccellenza Toscana) chiusasi con l’esonero avvenuto all’inizio di novembre. In precedenza aveva guidato la Forza e Coraggio alla vittoria del campionato di Promozione, portando così i graziotti per la prima in Eccellenza. Il nuovo mister Gatti farà il suo esordio sulla panchina della Fezzanese domenica prossima nell’ultima giornata d’andata, sul campo del Ghiviborgo (Lucca). E’ un momento non facile per la Fezzanese, La squadra è rimasta praticamente da subito ancorata all’ultimo posto in graduatoria a causa un inizio di campionato balbettante. I verdi in 16 giornate hanno conquistato soltanto 11 punti frutto di tre vittorie, due pareggi e ben undici sconfitte, segnando 12 gol e subendone ben 25. Un ruolino di marcia preoccupante che rischia di lasciare la Fezzanese nelle ultime due posizioni che portano alla retrocessione diretta in Eccellenza. Malgrado la situazione difficile, tutto l’ambiente crede nella salvezza e la società in primis si sta muovendo per tentare di risalire la china della classifica. Negli ultimi dieci giorni sono state concluse alcune operazioni di mercato in entrata e in uscita. L’ultima riguarda la separazione dal giovane centrocampista Nicola Mulattieri (fratello di Samuele, attaccante del Sassuolo in Serie B) che lascia il team di Fezzano.

COPPA LIGURIA

SECONDA CATEGORIA

Questa sera alle 20 al ‘Pieroni’ della Pieve in programma il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Seconda categoria tra Mamas Giovani e Vezzano (arbitro Guidi di Spezia). Nella gara d’andata a Bottagna si sono imposti i vezzanesi per 3-1, i padroni di casa per ribaltare il risultato sono chiamati ad una grande impresa dovendo vincere nettamente contro un avversario quotato. Lo scontro diretto in campionato tra le due compagini si è svolto il 17 novembre scorso a Bottagna e si è chiuso sull’1-1.

Paolo Gaeta