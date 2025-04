Fezzanese in crisi: infortuni e rischio retrocessione diretta

"Giochiamo contro una squadra che fino a pochi anni fa era in Serie C. Il nostro rammarico è essere arrivati nel momento cruciale della stagione, con più di metà squadra non disponibile da circa un mese. Peccato perché eravamo veramente vicini a fare qualcosa di unico. Abbiamo ancora speranza e lotteremo come stiamo facendo da sempre. Sarà una partita dura ma siamo pronti ad affrontarla con lo spirito che contraddistingue questa squadra. Purtroppo non recupereremo nessuno degli infortunati". Con queste parole il tecnico della Fezzanese Andrea Gatti fotografa la difficile situazione della squadra, bersagliata dagli infortuni e ormai a un passo dalla retrocessione diretta. La Fezzanese è infatti reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno bloccata all’ultimo posto in classifica, con un divario aumentato dalle immediate concorrenti.

I fezzanoti sono a 10 punti dal Terranuova Traiana ed a 11 da Flaminia e Sporting Trestina: a sole 4 giornate alla fine, con 12 punti a disposizione, la situazione è difficilissima e per salvarsi servirà un miracolo. I verdi comunque non demordono e cercheranno di vincere oggi alle 15 sul campo del San Donato Tavarnelle: arbitra Cipolloni di Foligno, assistenti Foglietta di Foligno e Lucia Quintili di Terni. Le altre partite: Montevarchi-Trestina, Ghiviborgo-Foligno, Livorno-Flaminia, Orvietana-Figline, Ostimare-Grosseto, Poggibonsi-Terranuova Traiana, Seravezza-Sangiovannese, Siena-Follonica Gavorrano.

Paolo Gaeta