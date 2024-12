Fezzanese-Orvietana: sfida cruciale per la 16ª giornata di Serie D

L’imperativo categorico per la Fezzanese è vincere la sfida di domani con l’Orvietana, valida per la 16ª giornata. Si gioca alle 14.30 (arbitra Duranti di Trento con assistenti Bonanza di Trento e Giannone di Arco Riva) ancora una volta a Seravezza, visto il perdurare dell’indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana.

La compagine di Alberto Ruvo cercherà il terzo successo consecutivo ed il quarto risultato utile per continuare la sua serie positiva per cercare di risalire la china e migliorare la propria precaria posizione di classifica essendo ancora all’ultimo posto. La partita riveste una grande importanza per i fezzanoti in quanto darebbe continuità alla loro rimonta e vincendola si avvicinerebbero ulteriormente alle dirette concorrenti, coinvolgendo anche l’undici umbro nella lotta per la salvezza.

L’Orvietana è al 12° posto con 7 punti di vantaggio sui verdi che, battendoli, li avvicinerebbero. La Fezzanese crede nella rimonta e rinforza ulteriormente la squadra ingaggiando un calciatore giovane ma già esperto del campionato di serie D, avendo militato in precedenza con Sanremese, Real Forte Querceta e Campodarsego, dopo aver giocato nella Primavera del Pisa. Il neo giocatore verde è il difensore esterno sinistro Lorenzo Bechini, classe 2001, che potrebbe già esordire oggi.

Lascia la Fezzanese invece il difensore Del Bello dopo due ottime annate nelle quali ha disputato 44 presenze realizzando 2 gol e dimostrando professionalità ed attaccamento al club. Mister Alberto Ruvo (che sconterà la seconda giornata di squalifica) sarà sostituito in panchina anche oggi dal suo vice Massimiliano Leccese.

"Sarà necessario mantenere la massima concentrazione. Il cammino è lunghissimo ed è ancora tutto in salita, ma dobbiamo continuare a lavorare pensando di domenica in domenica e sfruttare al meglio la scia di entusiasmo che gli ultimi risultati stanno portando".

Le altre partite: Figline-Terranuova Traiana, Follonica Gavorrano-Poggibonsi, Fulgens Foligno-Livorno, Grosseto-Ghiviborgo, Ostia Mare Lido-Siena, San Donato Tavarnelle-Aquila Montevarchi, Sangiovannese-Flaminia, Sporting Trestina-Seravezza Pozzi.