Fezzanese rimaneggiata cede al Seravezza. Una doppietta di Benedetti condanna i verdi

Seravezza 2 Fezzanese 0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Coly, Mosti, Paolieri, Greco, Lepri (61’ Sava), Benedetti, Menghi, Bocci (87’ Sforzi), Sanzone, Stabile (76’ Bartolini). A disp. Borghini, Sessa, Turini, Accorsini, Conde, Bracco. All. Brando.

FEZZANESE: Calò, Benassi (84’ Cantatore), Giampieri (91’ Locori), Nicolini, D’Alessandro, Bechini, Scieuzo (63’ Campana), Beccarelli, Loffredo, Lunghi (95’ Perez Mendez), Mariotti. A disp. Andreoli, Antezza, Martera, Cristodaro, Carli. All. Gatti.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina (assistenti Panebarca di Foggia e Santo di Barletta).

Reti: 16’ e 95’ (rig.) Benedetti,

SERAVEZZA – Una Fezzanese decimata dalle assenze (dieci giocatori out tra infortunati ed influenzati) perde 2-0 con il Seravezza Pozzi salito al secondo posto del girone E di serie D scavalcando il Grosseto. Inizia pertanto nel peggiore dei modi il girone di ritorno per i fezzanoti che nella 18ª giornata infilano così la terza sconfitta consecutiva, che li conferma all’ultimo posto in graduatoria. Troppe le assenze per i ragazzi di Andrea Gatti che comunque hanno tenuto validamente testa ad un undici di grande qualità come quello versiliese. Viste le numerose assenze, hanno esordito in Serie D i giovani juniores Calò, Locori e Perez Mendez ed in maglia verde il neoacquisto Benassi. La partita giocata ad un inedito orario in notturna era una sorta di ’derby del campo’ dato che entrambe le contendenti giocano le gare casalinghe al ’Buon Ripos’ di Seravezza.

I locali partono forte e all’8’ Benedetti, da buona posizione, non trova la porta. Al 14’ annullato un gol a Stabile per fuorigioco dello stesso giocatore. Due minuti dopo Seravezza in vantaggio con una magistrale punizione di Benedetti. Al 21’ e al 23’ due conclusioni dal limite di Loffredo e Beccarelli sono pericolose nel primo caso calciando di poco a lato e nel secondo impegnando Lagomarsini. Al 51’ Nicolini vanifica una ripartenza sbagliando l’ultimo passaggio per lo smarcato Beccarelli. Al 54’ Lunghi in acrobazia mette a lato di poco su cross di Giampieri. Poco dopo è Mariotti a calciare a lato. Al 57’ Lagomarsini è bravo su tiro ravvicinato di Giampieri. Al 61’ gran tiro di Coly di poco alto. Al 74’ pregevole tiro a girare di Bocci che esce d’un soffio. All’80’ Sava con un tiro-cross coglie il palo. All’82’ D’Alessandro calcia di poco a lato al termine di un’azione corale ospite. All’84’ Calò è attento su tiro dal limite di Benedetti. Un minuto dopo Lagomarsini salva il risultato su tiro di Mariotti. Al 92’ Sava in diagonale calcia di poco a lato. Al 95’ il raddoppio di Benedetti che fa doppietta trasformando un rigore assegnato a causa di un fallo in area di Nicolini su Bartolini.

Paolo Gaeta