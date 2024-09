Fezzanese tenta il sorpasso. Terranuova avversario tosto

Operazione sorpasso per la Fezzanese attesa domani pomeriggio sul campo della neopromossa Terranuova Traiana (Arezzo) che la precede in classifica di una sola lunghezza. La squadra allenata da Cristiano Rolla cercherà di ottenere la prima vittoria stagionale in terra aretina nella quarta giornata del girone E di serie D. La terna composta dall’arbitro Oristanio di Perugia, assistenti Polichetti di Salerno e Tallarico di Ercolano. "Il Terranuova Traiana è una squadra che gioca un buon calcio fatto di tanto fraseggio e qualità tecnica – sottolinea l’allenatore della Fezzanese Cristiano Rolla – Per noi sarà fondamentale lavorare bene in fase difensiva cercando di dare qualità nelle ripartenze. Veniamo da una partita dove abbiamo speso tanto sia fisicamente che mentalmente ma con sempre più consapevolezza nei nostri mezzi". Fase difensiva che i fezzanoti dovranno migliorare al più presto per risalire la china, dato che attualmente hanno la peggior difesa del girone avendo subito ben sette gol in tre partite. Per raggiungere la salvezza sarà necessario lavorare in quel settore per acquisire un’importante compattezza difensiva.

Il team di Fezzano mancherà anche domani professionista Cesarini infortunato alla cui assenza va aggiunta quella degli squalificati Nicolini e Loffredo, espulsi domenica scorsa nel match di Seravezza con il Livorno conclusosi con una sfortunata sconfitta per 2-1 nel finale di gara quand’erano in inferiorità numerica. I verdi hanno offerto una buona prova collettiva e cercheranno di rifarsi domani. La sfida con i neopromossi del Terranuova Traiana è di vitale importanza per il futuro della Fezzanese essendo uno scontro diretto per la salvezza e visto l’esiguo margine che le divide vincendo le permetterebbe di scavalcarli in classifica. Questo fa capire la delicatezza e l’importanza dell’incontro che riveste per i fezzanoti.

Paolo Gaeta