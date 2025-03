Fezzanese, ultima chiamata verso la salvezza

La Fezzanese nella 28ª giornata serie D è a un bivio: per continuare a sperare di poter disputare i playout dovrà vincere. L’attende però una partita molto difficile oggi alle 14.30 a Seravezza contro l’Ostia Mare Lido. I laziali, attualmente al decimo posto, sono una delle squadre più in forma del momento. Ma i fezzanoti non sono da meno dato che vengono da ben sette risultati utili consecutivi e sono una squadra in grande crescita anche se sono sempre all’ultimo posto in classifica. La terna arbitrale vede come direttore di gara Cipriano di Torino con assistenti Sperati di Nichelino e Merlina di Chivasso. La Fezzanese è perseguitata dagli infortuni come accaduto nell’ultima sfortunata partita prima della sosta, pareggiata 1-1 con lo Sporting Trestina, nella quale poteva vincere malgrado mancasse di ben sei elementi tutti infortunati, sperando che qualcuno possa recuperare per la gara odierna.

"L’Ostiamare dell’ultimo periodo è squadra molto forte ed in salute – sottolinea il tecnico dei verdi Andrea Gatti – Kouko e Camilli davanti non hanno bisogno di presentazioni avendo trascorsi anche nei professionisti con parecchi gol segnati. Non a caso sono uno dei migliori attacchi del girone. Pressano molto alti gli avversari e hanno idee e identità di squadra molto precise. Soprattutto da quando è entrato Daniele De Rossi, nei quadri societari, hanno sicuramente anche un’ambizione diversa. Per vincere cosa dovremmo fare non lo posso sapere sarebbe troppo facile. Ci stiamo allenando forte per affrontare squadre forti. Di certo come sempre lotteremo fino all’ultimo respiro con le nostre armi migliori". I verdi credono ancora nella salvezza e nelle ultime sette giornate dovranno avere un rendimento importante per recuperare quattro punti al Flaminia e cinque allo Sporting Trestina che sono le due squadre che li precedono in classifica.

Ricordiamo che da regolamento alla fine della regular season le ultime due in graduatoria retrocedono direttamente mentre dalla 13ª alla 16ª in classifica disputerano i play-out. Il campionato pertanto riprende dopo la sosta di una domenica dovuta alla partecipazione della Rappresentativa di serie D al torneo di Viareggio. Le altre partite della giornata sono: Figline-Ghiviborgo, Flaminia-Grosseto, Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi, Fulgens Foligno-Siena, Livorno-Poggibonsi, Sangiovannese-Orvietana, Sporting Trestina-San Donato Tavarnelle, Terranuova Traiana-Seravezza Pozzi.

Paolo Gaeta