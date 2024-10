Fezzanese, voglia di punti: "Non possiamo più fallire"

La Fezzanese deve giocare anche domani lontano dal ‘Luperi’, dove non è ancora possibile fa accedere il pubblico. La società ha così deciso, come aveva fatto con il Livorno, di giocare il match contro il Figline al ’Buon Riposo’ di Seravezza. Il fischio d’inizio alle 15, arbitra Vincenzi di Bologna con assistenti Todaro di Finale Emilia e Casoni di Reggio Emilia. Nell’occasione il team di Fezzano potrà contare su Nicolini e Loffredo che hanno scontato una giornata di squalifica, mentre dovrebbe ancora essere assente l’ex professionista Cesarini infortunato sperando di recuperare Cantatore. Sono, invece, a disposizione i nuovi acquisti Masi e Bordin ingaggiati per rinforzare e completare la squadra. "Quella di domani sarà una partita fondamentale per il nostro cammino – sottolinea il tecnico Rolla – Mi aspetto una reazione importante e sono sicuro che la squadra in settimana ha capito gli errori commessi nella gara precedente. Il Figline è un squadra matura composta da elementi di grande qualità soprattutto nel reparto avanzato. Dovremmo pertanto fare una partita aggressiva levandoci le paure e incertezze dimostrate fino ad oggi". Match che riveste un’importanza vitale per i fezzanoti, protagonisti di un inizio di campionato titubante con un solo punto conquistato in quattro giornate, perdendo in tre occasioni scivolando all’ultimo posto in graduatoria esprimendo la peggior difesa del girone con nove gol subiti. I verdi per risollevarsi dovranno cercare assolutamente di migliorare la fase difensiva cominciando da domani nella difficile sfida con l’undici valdarnese attualmente al settimo posto e imbattuto. Le altre partite della giornata sono: Aquila Montevarchi-Poggibonsi, Follonica Gavorrano-Flaminia, Ghiviborgo-Orvietana, Grosseto-Sangiovannese, Ostia Mare Lido-Terranuova Traiana, San Donato Tavarnelle-Livorno, Siena-Seravezza Pozzi, Sporting Trestina-Foligno.

Paolo Gaeta