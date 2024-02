Fiesole calcio, obiettivo next gen

Per il Fiesole calcio il 2024 è l’anno zero della ripartenza, dopo il cambio ai vertici societari avvenuto il 21 luglio 2023. Il club si affida ora alla guida del direttore generale Stefano Rossi, sotto la presidenza di Vito Frijia e Gianluca Calderini. "Obiettivo di questa stagione - afferma il dg Rossi - è la permanenza nel campionato di Promozione. Attraversiamo un periodo positivo e domani affronteremo in casa il Lucignano con l’obiettivo della vittoria. Lo sguardo è rivolto al futuro per crescere e migliorarsi sempre più". Inoltre Rossi tiene a precisare: "Il settore giovanile e la scuola calcio sono fondamentali e saranno rinforzati con l’arrivo di nuove figure operative. Un settore dove investiremo per avere squadre di ottimo livello. Abbiamo una bella struttura e ampi margini di miglioramento. Serve la collaborazione col Comune di Fiesole e tutto il paese".

F. Que.