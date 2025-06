Figc: Ripescaggio Serie C, Inter Under 23 e Pro Patria in Pole Position

Dopo i verdetti della Covisc che hanno dato via libera a tutti i club di serie C ad eccezione, come ampiamente previsto della Spal, adesso la Figc dovrà provvedere ad un ripescaggo e, stante l’ordine stabilito dal consiglio federale, toccherà a una squadra B. Semaforo verde, quindi, per l’Inter under 23 che andrà a rimpiazzare gli estensi. I nerazzurri giocheranno le gare interne a Monza e la panchina dovrebbe essere affidata a Vecchi, reduce dall’ultima stagione sulla panchina del Vicenza.

Per quanto riguarda le riammissioni, una andrà sicuramente in porto per rimpiazzare la fallita Lucchese: toccherà alla Pro Patria, prima in graduatoria. Più complesso lo scenario che riguarda il Brescia, retrocesso d’ufficio dalla B dopo le irregolarità contabili e fiscali emerse per gli adempimenti di febbraio.

Il club ha rinunciato alla serie C ma è in piedi una trattativa per l’acquisizione del titolo sportivo della Feralpi Salò, quest’anno arrivata fino ai playoff della Lega Pro: concreti gli spiragli affinché scatti il semaforo verde, nonostante le polemiche e le contestazioni dei tifosi della Feralpi, contrari alla cancellazione del club locale. In ballo c’è pure il Caldiero Terme, secondo alle spalle della Pro Patria in graduatoria, che confida nella riammissione alla terza serie nazionale. L’ultimo slot della serie C 2025/26 andrà a Sampdoria o Salernitana, in campo nel playout retrocessione del torneo cadetto.