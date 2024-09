Figline, esordio col botto. Zellini decide ’il classico’

FIGLINE

1

SANGIOVANNESE

0

FIGLINE 1965: Pagnini, Giraudo, Tognetti (64’ Noferi), Degl’Innocenti (64’ Borghi), Francalanci, Simonti, Zellini, Milli, Mugelli, Torrini, Bartolozzi (45’ Remedi). All.: Tronconi.

SANGIOVANNESE: Barberini, Della Spoletina, Pertici, Nannini (74’ Romanelli), Fumanti (74’ Pertica), Santeramo, Bargellini (89’ Lombardo), Sabatini, Rotondo, Pardera, Bocci. All.: Bonura.

Arbitro: Bassetti di Lucca.

Marcatore: 84’ Zellini.

Note - Angoli: 7-5. Ammoniti: Fumanti, Milli, Zellini, Pertici, Degl’Innocenti, Sabatini.

FIGLINE – Una perla di Zellini regala il derby al Figline. Tre punti all’esordio che danno una carica pazzesca a tutto l’ambiente, specie dopo precedente successo in coppa Italia sul Montevarchi; due vittorie consecutive ben auguranti per il prosieguo. E’ stato un successo sudato ma meritato, a conclusione di una gara giocata sempre sul filo dell’equilibrio, con la squadra di Tronconi concentrata e caparbia nel cercare il risultato. In avvio l’equilibrio tiene legate le due squadre. Al 13’ un cross di Torrini per Mugelli non viene sfruttato. Al 18’ occasione ospite: Pardera suggerisce per Sabatini che da buona posizione non aggancia. Ancora gli ospiti pericolosi (26’) su colpo di testa di Santeramo finito di poco sopra la traversa. Al 31’ ci prova il Figline con un bel lancio di Torrini per Zellini che prova a superare Barberini in uscita e finisce a terra; per l’arbitro tutto regolare. A fine primo tempo Bocci si gira bene ma il suo tiro è parato da Pagnini.

Nella ripresa inizia subito all’attacco il Figline ma è la Sangiovannese su una ripartenza (50’) di Milli a sfiorare il gol: il tiro si stampa sulla traversa. La squadra di casa attacca e all’83’ con Remedi sfiora il gol che però arriva un minuto dopo per merito di Zellini pronto a raccogliere un pallone respinto, fulminando con freddezza Barberini.

Giovanni Puleri