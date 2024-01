Figline pronto a ripartire: "Sarà un ritorno difficile"

La sconfitta sul campo del Ghiviborgo per il Figline 1965 del tecnico Stefano Tronconi è già acqua passata. I gialloblù stanno proseguendo gli allenamenti in vista della prossima sfida casalinga con il San Donato Tavarnelle domenica al ’Del Buffa’.

"Dopo lo sconfitta, in questa parte di stagione abbiamo sempre sciorinato una buona reazione – sottolinea Tronconi – ottenendo dei buoni risultati. Contro un eccellente San Donato Tavarnelle si prospetta una sfida interessante. Hanno dimostrato di aver ritrovato il passo giusto con l’ultimo successo sulla capolista Seravezza. Purtroppo in questo mercato, moltissime squadre si sono rafforzate e di conseguenza, si prospetta un ritorno per noi abbastanza duro".

Come è stata colmata l’uscita di Christian Rufini?

"Con l’inserimento della punta Leonardo Saccardi ex Poggibonsi che ancora deve ritrovare lo stato di forma migliore per un infortunio. Siamo un buon gruppo, ma non mi stancherò di ripetere ai ragazzi che questo prosieguo di campionato a noi per superare certi ostacoli chiederà maggiore impegno".

Domenica che partita sarà?

"Dovremo approcciarci alla sfida consapevoli solo di poter disputare una grande prestazione. Fin qui sono molto soddisfatto del rendimento della mia squadra che va in campo sempre determinata per ottenere il massimo. Sarebbe bello poter vincere con il San Donato, però servirà il miglior Figline".

Giovanni Puleri