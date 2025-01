Figline, una sfida salvezza. Il San Donato rischiatutto

L’imperativo di oggi per le ’nostre’ squadre è ritrovare subito la via del gol per centrare i tre punti e tonificare la classifica. Non si può più sbagliare. Queste le gare alle 14,30.

Figline 1965-Flaminia Civitacastellana (all’andata 1-1: Mugelli, Ciganda Forni) arbitro: Bandini di Bolzano. Contro il Flaminia sono in gioco punti salvezza di vitale importanza che vanno capitalizzati per la posizione precaria di classifica. Una sfida difficile che il tecnico Brachi deve affrontare senza alcuni giocatori importanti, Mugelli e Rufini per guai muscolari; Torrini e Noferi per squalifica. Per fortuna rientra il centrocampista Cavaciocchi, con Milli, Borghi e Aprili pronti a dare una mano. Per il resto, in attacco saranno riconfermati Zellini, Bruni e Gozzerini. Per quanto concerne la difesa, rispetto all’ultima gara non sono previste variazioni. Nel Flaminia rientra Ciganda Forni dalla squalifica.

San Donato Tavarnelle-Ghiviborgo (0-2: Gori, Nottoli) arbitro: Monti di Como. Al "Pianigiani" arriva un Ghiviborgo molto carico per le due vittorie di fila che devono mettere in guardia i gialloblù di Bonuccelli. Dopo lo scivolone di Siena, per il San Donato c’è l’impellente bisogno di ritrovare la strada dei tre punti per portare la classifica verso una posizione più tranquilla " E’ una gara importante, dove conta solo vincere – afferma il difensore Stefano Croce (nella foto) – Ci sarà da lottare, ma giocheremo per riprendere il cammino interrotto con l’obiettivo per la salvezza". Per la formazione, Bonuccelli non avrà Carcani infortunato, Vitali Borgarello squalificato e l’attaccante Sylla che ha rescisso come pure Ascoli (può arrivare un sostituto). Infine, in attacco giocheranno Gubellini, Doratiotto e Senesi, con Manfredi in alternativa. Nel Ghiviborgo presenti i due nuovi acquisti provenienti dall’Empoli: l’esterno d’attacco Coppola e l’esterno difensivo Bonafede.

Giovanni Puleri