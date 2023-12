Finale del torneo delle Province under 15. Vince Pesaro, battuta Macerata

Macerata

1

Pesaro

2

MACERATA: Tesei (1’ st Tromboni), Meschini (1’ st Crescentini), Vallorani, Flamini (18’ st Renzi), Fontana, Piatti, Ripa (10’ st Cicconetti), Bellesi (18’ st Gjini), Ascenzi (1’ st Toska), Rocchetti (10’ st Tordini), Raffaelli. All. Adriano Petrini.

PESARO: Ciaccia (1’ st Martinelli), Saponaro (18’ st Manenti), Luzi (18’ st Guerra), Marsili (14’ st Calabrese), Carloni, Abrugiato, Bruno, Moretti Gianmarco, Moretti Edoardo (18’ st Mencarini), Rossi (14’ st Ferri), Cleri (1’ st Taini). All. Stefano Ridolfi.

Arbitro: Raiola di Jesi.

Reti: 3’ Moretti Edoardo, 15’ Bruno, 41’ st rig. Cicconetti.

La Delegazione provinciale di Pesaro si conferma al Paolinelli di Ancona campione regionale under 15 dopo avere battuto la rappresentativa maceratese. La formazione pesarese già al quarto d’ora sul doppio vantaggio (testa di Moretti sugli sviluppi di un corner, Bruno di precisione dopo uno sfondamento a destra) e spreca un paio di occasionissime per chiudere il match in anticipo. Il rigore trasformato da Cicconetti in zona Cesarini rende meno amara la sconfitta di Macerata.